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Росіяни обстріляли сім громад Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 16 обстрілів області.

Росіяни обстріляли сім громад Сумщини
Росіяни обстріляли сім громад Сумщини (архівне фото)
Фото: Сумська обласна прокуратура

Сьогодні, 14 жовтня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Великописарівська, Глухівська, Шалигинська та Есманьська громади Сумської області

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 16 обстрілів Сумської області, під час яких пролунали 28 вибухів. 

По Юнаківській та Миропільській громадам ворог бив з артилерії. 

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Глухівську та Шалигинську громади армія РФ атакувала КАБами, а Великописарівську - дронами.

По Есманьській громаді окупанти били FPV-дроном та з міномету, а по Хотінській - з артилерії та мінометів.

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