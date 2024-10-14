Росіяни обстріляли сім громад Сумщини

Сьогодні, 14 жовтня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Великописарівська, Глухівська, Шалигинська та Есманьська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 16 обстрілів Сумської області, під час яких пролунали 28 вибухів.

По Юнаківській та Миропільській громадам ворог бив з артилерії.

Глухівську та Шалигинську громади армія РФ атакувала КАБами, а Великописарівську - дронами.

По Есманьській громаді окупанти били FPV-дроном та з міномету, а по Хотінській - з артилерії та мінометів.