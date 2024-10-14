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Сили оборони отримали 17 нових зразків техніки для розмінування

Міноборони кодифікувало такоє кілька зразків українського виробництва: "Змій", "Вепр", "FOX 2".

Сили оборони отримали 17 нових зразків техніки для розмінування
Фото: Міноборони

Упродовж 9 місяців 2024 року Міністерство оборони України кодифікувало і дозволило для використання у Силах оборони 17 зразків техніки для розмінування, 5 з них — вітчизняного виробництва.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Українські зброярі виготовляють необхідні для Сил оборони колійні (каткові) мінні трали, саперні автомобілі, індивідуальні набори для розмінування, сучасні імпульсні металошукачі.

Серед кодифікованих для Сил оборони іноземних зразків техніки для розмінування — хорватські ланцюгові й каткові трали, німецькі комплексні системи протимінного захисту та пошуку мін, британські фрезові каткові трали, комплекси для розмінування, американські інженерні бронемашини тощо.

Варто додати, що до виготовлення засобів для розмінування активно долучаються вітчизняні виробники наземних роботизованих комплексів. Міноборони вже кодифікувало кілька зразків НРК, які ефективно виконують функції розмінування: "Змій", "Вепр", "FOX 2".

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