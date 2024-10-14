На ТОТ Запоріжжя окупанти створюють зі студентів загони "дружинників", — спротив

На тимчасово окупованих територіях Запоріжжя та Херсонщини росіяни почали формувати мережу “дружинників” з місцевих студентів.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Росіяни залякують українців, що у разі звільнення територій всі вони будуть оголошені колаборантами. "Для цього вони формують колективні “добровільні” рухи, аби створити "кругову поруку", — зазначають в ЦНС.
До так званих загонів “дружинників” зганяють студентів фейкових навчальних закладів з Мелітополя та Бердянська.
"Студентам пообіцяли додаткові виплати у разі вступу до формування та спрощене навчання. За набір у мілітарні загони відповідав рух “південь молодий”, який фінансується урядом рф та окупаційні адміністрації", — кажуть у спротиві.
- Військові росгвардії регулярно агітують школярів у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області вступати у військові навчальні заклади РФ.