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На ТОТ Запоріжжя окупанти створюють зі студентів загони "дружинників", — спротив

Окупанти лякають українців на ТОТ, мовляв, у разі звільнення територій, їх оголосять колаборантами.

На ТОТ Запоріжжя окупанти створюють зі студентів загони "дружинників", — спротив
Фото: EPA/UPG

На тимчасово окупованих територіях Запоріжжя та Херсонщини росіяни почали формувати мережу “дружинників” з місцевих студентів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Росіяни залякують українців, що у разі звільнення територій всі вони будуть оголошені колаборантами. "Для цього вони формують колективні “добровільні” рухи, аби створити "кругову поруку", — зазначають в ЦНС.

До так званих загонів “дружинників” зганяють студентів фейкових навчальних закладів з Мелітополя та Бердянська. 

"Студентам пообіцяли додаткові виплати у разі вступу до формування та спрощене навчання. За набір у мілітарні загони відповідав рух “південь молодий”, який фінансується урядом рф та окупаційні адміністрації", — кажуть у спротиві. 

  • Військові росгвардії регулярно агітують школярів у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області вступати у військові навчальні заклади РФ.
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