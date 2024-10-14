Українські прикордонники ліквідували канал переправлення нелегалів за кордон

Місцевий мешканець брав за це по 7 тис. доларів.

Співробітники Держприкордонслужби України (ДПСУ) ліквідували канал переправлення нелегальних втікачів за кордон.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

На Одещині викрили схему незаконної переправи чоловіків за межі України - для цього нелегалів доставляли на таксі до кордону, а звідти вантажівкою до Європи із фіктивними документами.

Місцевий мешканець брав за це по 7 тис. доларів, його взяли “на гарячому”, коли один з клієнтів розраховувався готівкою.

Тепер організатору схеми загрожує кримінальна відповідальність.