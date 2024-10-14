Українські прикордонники ліквідували канал переправлення нелегалів за кордон

Співробітники Держприкордонслужби України (ДПСУ) ліквідували канал переправлення нелегальних втікачів за кордон.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
На Одещині викрили схему незаконної переправи чоловіків за межі України - для цього нелегалів доставляли на таксі до кордону, а звідти вантажівкою до Європи із фіктивними документами.
Місцевий мешканець брав за це по 7 тис. доларів, його взяли “на гарячому”, коли один з клієнтів розраховувався готівкою.
Тепер організатору схеми загрожує кримінальна відповідальність.
- Слідчі поліції Харківської області повідомили про підозру адвокату у тому, що той допомагав перетнути кордон чоловікам призовного віку.