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Єврокомісія застерегла Польщу від відмов у наданні мігрантам притулку

Це є порушенням зобов’язання країни щодо прав людини.

Єврокомісія застерегла Польщу від відмов у наданні мігрантам притулку
Нелегальні мігранти на польсько-білоруському кордоні
Фото: Polska Policja/Twitter

У Єврокомісії застерігають Польщу від змін у міграційній політиці, адже відмови у наданні притулку мігрантам загрожують порушенням зобов'язань країни в галузі прав людини.

Про це зазначив речник Європейської комісії виданню Politico.

За його словами, країни-члени мають міжнародні зобов’язання та зобов’язання ЄС, включно з зобов’язанням надати доступ до процедури надання притулку. 

"Нам потрібно працювати над європейським рішенням – рішенням, яке стійко протистоятиме гібридним атакам Путіна та Лукашенка, не поступаючись нашим цінностям", – додав речник. 

За його словами, зростаюча криза, через яку лише цього року принаймні 26 000 людей з Близького Сходу та Африки переїхали до Польщі, показує, що "ми не можемо дозволити Росії та Білорусі використовувати проти нас наші власні цінності, включно з правом на притулок, і підривати наші демократії".

  • Днями прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про розробку нової багаторічної міграційної стратегії, і одним із її елементів стане тимчасове територіальне призупинення права на притулок. 
  • Раніше він закликав Євросоюз вжити більш активних заходів щодо боротьби з нелегальною міграцією. Таку заяву він зробив через наплив мігрантів із сторони Білорусі. 
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