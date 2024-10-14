Єврокомісія застерегла Польщу від відмов у наданні мігрантам притулку

У Єврокомісії застерігають Польщу від змін у міграційній політиці, адже відмови у наданні притулку мігрантам загрожують порушенням зобов'язань країни в галузі прав людини.

Про це зазначив речник Європейської комісії виданню Politico.

За його словами, країни-члени мають міжнародні зобов’язання та зобов’язання ЄС, включно з зобов’язанням надати доступ до процедури надання притулку.

"Нам потрібно працювати над європейським рішенням – рішенням, яке стійко протистоятиме гібридним атакам Путіна та Лукашенка, не поступаючись нашим цінностям", – додав речник.

За його словами, зростаюча криза, через яку лише цього року принаймні 26 000 людей з Близького Сходу та Африки переїхали до Польщі, показує, що "ми не можемо дозволити Росії та Білорусі використовувати проти нас наші власні цінності, включно з правом на притулок, і підривати наші демократії".