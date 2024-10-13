Боррель закликав Євросоюз більше інвестувати в оборонні технології

Війна Росії проти України довела необхідність пріоритетного розвитку європейської оборонної промисловості та відповідних прикладних технологій.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, передає "Радіо Свобода".

"Російська агресивна імперіалістична війна насправді розглядається як екзистенційна загроза для Європейського Союзу. На цьому фоні визначення спільних запозичень для фінансування головних військових зусиль з підтримки України, з метою примусити Путіна сісти за стіл переговорів, мають здійснюватися швидко та відповідно до угод ЄС. Вони мають водночас посилити конкурентоспроможність Європи у критично важливих секторах оборонної промисловості та не допустити нашого незворотного відставання у цій сфері від Росії та від інших", - зауважив Боррель.

За його словами, ЄС та його країни-члени витрачають щороку 14,4 мільярда євро на дослідження та розвиток у військовій сфері. Водночас наприклад, США витрачають на такі програми майже у десять разів більше - 130 мільярдів євро.

"Разом з тим, європейські інвестиції є фрагментованими та розподіленими між країнами-членами. Така фрагментація відображає загальну ситуацію у європейській обороні, адже лише 18% оборонного обладнання в Європі замовляється спільно, у співробітництві, решта – на національній основі, в кожній з країн-членів. Наслідком є те, що європейська оборонна промисловість є надто малою за обсягами, надто фрагментованою та стикається із нестачею інновацій", - зазначив Боррель.

Окремо він наголосив на важливості посилення взаємодії оборонного виробництва з приватним сектором.

"Багато з сучасних технологій надійшли на споживчий ринок з оборонного сектору, але сьогодні спостерігається зворотний процес – дедалі більше цивільних комерційних технологій використовуються у військовій сфері", - сказав він.

"У світі поновлення конфліктів та геополітичного суперництва, оборона потребує лідерства у баченні, включно з розвинутими технологіями. Європейська оборонна промисловість має величезний потенціал. Наше завдання – розкрити його", - додав Боррель.

Раніше Боррель обговорив із головою МЗС Андрієм Сибігою прогрес у наданні Україні 35 мільярдів євро за рахунок використання заморожених російських активів та інші наступні спільні кроки.