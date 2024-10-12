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The Guardian: МЗС Британії попросило відкласти візит експрезидентки Тайваню до Лондона

Це відбувається на тіл підготовки поїздки Девіда Леммі до Китаю.

The Guardian: МЗС Британії попросило відкласти візит експрезидентки Тайваню до Лондона
Цай Інвень
Фото: EPA/UPG

Міністерство закордонних справ Великобританії попросило відкласти візит колишньої президентки Тайваню Цай Інвень, пише The Guardian.

Це відбувається на тлі підготовки першої поїздки Девіда Леммі до Китаю наступного тижня.

Британсько-тайванська міжпартійна група вела переговори про прийом Цай Інвень у парламенті цього місяця. Але плани довелося відкласти після того, як Міністерство закордонних справ надіслало ноту, що це може зірвати майбутню поїздку Леммі до Китаю.

Плани візиту Цай відклали до весни 2025 року. Хоча парламенту не потрібен дозвіл уряду для організації прийому почесного гостя, однак депутати сподівалися, що , APPG сподівалася, що уряд сприятиме поїздці, зокрема, забезпечивши безпеку ексглави Тайваню.

Цай відвідає кілька європейських країн цього місяця в межах свого першого міжнародного туру після звільнення. Наступного тижня колишня президентка Тайваню побуває у Празі та Брюсселі, а також Парижі.

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