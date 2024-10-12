Поліція Норвегії запровадила тимчасовий прикордонний контроль

У Норвегії запровадили тимчасовий прикордонний контроль через підвищений рівень терористичної загрози, повідомляє NRK.

Контроль посилили на поромах, що прямують із Данії, Швеції та Німеччини.

Поліція пояснила, що мета такого заходу - дати їй трохи більше інструментів у прикордонному контролі, щоб виявляти загрози. Правоохоронці зазначили, що не планують фізично перевіряти всіх мандрівників. Тому немає підстав вважати, що перетин кордону займе більше часу, ніж раніше.

Контроль може тривати до десяти днів - до 22 жовтня.