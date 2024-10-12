​Сербія закупить більше газу в Росії на зиму

На початку 2025 року країна розгляне питання продовження контракту з РФ щодо постачання блакитного палива.

Генеральний директор "Сербіягазу" Душан Баятович домовився із "Газпромом" про додаткові постачання газу до Сербії у зимовий період, пише видання Danas.

Баятович очікує, що обсяги сягнуть до близько 400 мільйонів кубометрів блакитного палива. За його словами, продовження чинного контракту на постачання газу з Росії, ймовірно, розглянуть у першому кварталі 2025 року.

Також Сербія і Росія розпочали роботу щодо розширення підземного газосховища "Банатський двір". Белград домовився про використання російських технологій у цих роботах - контракти на закупівлю обладнання були підписані 8 жовтня.

"Банатський двір" хочуть розширити до 750 мільйонів кубічних метрів і зберігати газ на півночі Сербії.