​Сербія закупить більше газу в Росії на зиму

Генеральний директор "Сербіягазу" Душан Баятович домовився із "Газпромом" про додаткові постачання газу до Сербії у зимовий період, пише видання Danas.
Баятович очікує, що обсяги сягнуть до близько 400 мільйонів кубометрів блакитного палива. За його словами, продовження чинного контракту на постачання газу з Росії, ймовірно, розглянуть у першому кварталі 2025 року.
Також Сербія і Росія розпочали роботу щодо розширення підземного газосховища "Банатський двір". Белград домовився про використання російських технологій у цих роботах - контракти на закупівлю обладнання були підписані 8 жовтня.
"Банатський двір" хочуть розширити до 750 мільйонів кубічних метрів і зберігати газ на півночі Сербії.
- Сербія з 1 січня 2021 року почала отримувати російський газ газопроводом “Турецький потік”, прокладений через Чорне море, Туреччину та Болгарію. Раніше паливо потрапляло до Сербії через Україну і Угорщину.
- Торік у грудні Сербія і Болгарія ввели в експлуатацію трубопровід, метою якого є зменшення залежності від російського газу шляхом диверсифікації постачання.