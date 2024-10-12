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Придністров'я хоче провести свій референдум про ставлення до ЄС

У Бюро реінтеграції Молдови заяву назвали продиктованою зовнішніми силами.

Придністров'я хоче провести свій референдум про ставлення до ЄС
Фото: DW/S. Ciochina

У невизнаному Придністров'ї тамтешня "влада" заявила про можливість проведення власного референдуму щодо "ставлення до ЄС", звинувативши офіційний Кишинів у "небажанні дослухатися до придністровських громадян".

Як пише молдовське видання NewsMaker, у Тирасполі нарікають, що уряд Молдови "навіть не запропонував відкрити на території Придністров'я виборчі дільниці". 

20 жовтня у Молдові відбудуться президентські вибори, одночасно з якими на референдумі громадянам запропонують внести до конституції республіки зміни, які зафіксують курс країни на вступ до Європейського Союзу. 

У Бюро реінтеграції Молдови спростували заяви про "ігнорування думки громадян", нагадавши, що 30 виборчих дільниць будуть відкриті у зоні безпеки під контролем міжнародно визнаної влади. 

Організовувати виборчий процес на території, де немає гарантій безпеки та невтручання у результати волевиявлення, Кишинів не бачить можливим та вважає протизаконним. А саму заяву "влади Придністров'я" називає "маніпуляцією, що виконана на замовлення зовнішніх сил".

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