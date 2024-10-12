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Китай погрожує Тайваню додатковими санкціями через промову президента

Китай назвав цю промову "сепаратистською".

Китай погрожує Тайваню додатковими санкціями через промову президента
Президент Тайваню Лай Цінде
Фото: EPA/UPG

Китай вивчає можливість запровадження додаткових економічних санкцій проти Тайваню після промови президента Лай Цінде. 

Про це пише Reuters.

Нещодавно у своїй промові Лай Цінде заявив, що Китайська Народна Республіка не має права представляти Тайвань, але острів готовий співпрацювати з Пекіном у боротьбі з такими викликами, як зміна клімату.

Пекін відреагував на ці заяви, погрожуючи підняти мита чи запровадивши інші форми економічного тиску на острів у найближчому майбутньому.

Управління Китаю у справах Тайваню заявило, що промова Лая пропагувала "сепаратистські ідеї" та підбурювала до конфронтації.

У травні Китай відновив мита на 134 товари, які він імпортує з Тайваню. Це сталося після того як міністерство фінансів Пекіна заявило, що призупинить поступки на товари в рамках торгової угоди, оскільки Тайвань не відповів взаємністю.

Рамкова угода про економічне співробітництво між Китаєм і Тайванем (ECFA) була вперше підписана в 2010 році. Імовірно, Китай тисне на Тайвань, скасувавши деякі пільгові умови торгівлі в рамках цієї угоди.

Раніше президент Тайваню запропонував Китаю відібрати у Росії свої історичні землі.

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