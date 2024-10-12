У Грузії оштрафували три телеканали через відмову транслювати ролик із кадрами України

Суд у Тбілісі оштрафував три грузинські телеканали за відмову розміщувати в ефірі політичний ролик правлячої партії "Грузинська мрія". У відео протиставляють кадри зруйнованих через війну будівель в Україні і неушкоджені будинки Грузії.

Про це пише Formula.

Тбіліський міський суд оштрафував на 5000 ларі (близько 1800 доларів США) телеканали "Формула" , Головний канал і "Перший телеканал" за невиведення в ефір пропагандистського ролика від "Грузинської мрії".

Суд задовольнив клопотання Комісії з комунікацій, і тепер телеканали зобов'язані негайно виконати рішення і випустити політичну рекламу.

9 жовтня Комісія з комунікацій задовольнила позов "Грузинської мрії" та визнала Головний канал, Першу телекомпанію та "Формулу" порушниками. На ЗМІ склали протоколи про адмінпорушення. Всі три телекомпанії відмовлялися транслювати неетичний політичний відеоролик "Грузинської мрії".

Перед цим, 5 жовтня головний телеканал «Формула» та Перший телеканал оприлюднили спільну заяву, в якій йдеться, що "Грузинська мрія" продовжує спекулювати на трагедії українського народу для власної політичної кампанії та тепер вимагає від телеканалів транслювати аморальні ролики.

Усі три телекомпанії подали до комісії листи, де посилалися на те, що відео є неетичним, містить військову пропаганду, заклики до розпалювання національної ворожнечі та залякування виборців війною.

Відео має той самий зміст, що й банери, які з'явилися на вулицях у вересні: із зображенням розбомбленої церкви України, зруйнованого театру Маріуполя, а також зруйнованого міста із написом "Ні війні". Ці зображення протиставили різни локаціям в Грузії з написом – "Обирай мир".

Раніше у МЗС України відреагували на таку політичну рекламу. Там зазначили, що це неприпустимо - використовувати зображення наслідків війни Росії проти України.