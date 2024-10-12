Щорічні навчання НАТО із ядерного стримування розпочнуться 14 жовтня

У навчаннях, які триватимуть два тижні, задіють винищувачі, здатні нести американські ядерні боєголовки.

У понеділок, 14 жовтня, НАТО розпочне свої щорічні навчання із ядерного стримування "Steadfast Noon", у яких візьмуть участь понад 60 літаків над Західною Європою.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Альянсу.

"Steadfast Noon" триватиме два тижні. Під час навчань задіють винищувачі, здатні нести американські ядерні боєголовки, проте ці польоти не передбачають задіювання жодної бойової зброї.

Для участі у навчаннях надішлють літаки тринадцять членів Альянсу.

"Steadfast Noon є важливим випробуванням ядерного стримування Альянсу та надсилає чітке повідомлення будь-якому супротивнику, що НАТО захищатиме та захищатиме всіх членів Альянсу", – прокоментував навчання Генсек Альянсу Марк Рютте.

Ядерні навчання НАТО є щорічними, вони відбуваються щожовтня. У них беруть участь 2000 військовослужбовців з восьми авіабаз. Також задіюють різні типи літаків, включаючи реактивні, які здатні нести ядерну зброю, бомбардувальники, винищувачі супроводу, літаки-заправники та літаки, здатні вести розвідку та радіоелектронну боротьбу.

Цього року навчання передбачають польоти в основному над приймаючими країнами – Бельгією та Нідерландами, та в повітряному просторі Данії, Великобританії та Північного моря.

У пресслужбі Альянсу наголошують, що НАТО вживає заходів для забезпечення безпеки, безпеки, ефективності та надійності ядерного стримування Альянсу.

"У декларації Вашингтонського саміту НАТО чітко зазначено, що "фундаментальною метою ядерного потенціалу НАТО є збереження миру, запобігання примусу та стримування агресії»". У ній зазначено, що "поки існує ядерна зброя, НАТО залишатиметься ядерним альянсом", – зазначили у НАТО і додали, що цього року перший винищувач F-35A союзників із Нідерландів був оголошений готовим до виконання ядерних завдань.

25 вересня Володимир Путін заявив, що Росія може внести зміни в доктрину застосування ядерної зброї. Зокрема, запропоноване «оновлення» стосуватиметься дій щодо неядерної держави, яку підтримує держава, що має арсенал ядерної зброї. Також перелік військових загроз, для нейтралізації яких Москва може використати ядерну зброю, вирішили доповнити масованим стартом у бік РФ засобів повітряно-космічного нападу, у тому числі безпілотників. Як Захід реагує на погрози Москви, у матеріалі LB.ua.