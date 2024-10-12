​У Молдові видалили мережу акаунтів, які поширювали дезінформацію про владу країни

Видалили 7 акаунтів, 23 сторінки та одну групу у Facebook і 20 акаунтів у Instagram.

Meta заявила про видалення мережі фейкових акаунтів, які були причетними до поширення дезінформації, зокрема, дискредитували владу країни.

Про це пише Європейська правда.

Видалили сім акаунтів, 23 сторінки й одна група у Facebook і 20 акаунтів в Instagram. Зазначається, що мережа виникла переважно в Придністровському регіоні Молдови. Вона працювала під назвами "Треш Кич", "Молдавский крот", "Инсайдер Молдова", "Гагаузия в эфире" і була націлена на російськомовних жителів.

Керували сторінками із фейкових акаунтів, фото на яких були згенеровані штучним інтелектом.

Мережа критикувала президентку Маю Санду, проєвропейських політиків і тісних зв'язків між Молдовою та Румунією, поширювала "оригінальний контент, зокрема карикатури, про новини та геополітичні події, що стосуються Молдови". Також там підтримували коментарями поросійські партії, зокрема, проєкти олігарха-втікача Ілана Шора.

Багато повідомлень були начебто переписаними із реального сайту новин point.md, але з "явним проросійським та антиєвропейським ухилом".

Крім того, користувачів Facebook та Instagram заохочували грошима та подарунками за підписку на сторінки та акаунти мережі.

У Meta заявили, що також виявили "деякі обмежені зв'язки" між цією мережею та тією, яка "працювала" на Луганщині у 2020 році.