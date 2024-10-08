У Молдові затримали одного із "рупорів Кремля" Чистіліна

У Молдові затримали одного із "рупорів Кремля" Дмитра Чистіліна, який розробляв і впроваджував стратегію інформаційної війни із Україною.

Про це повідомили СБУ та Офіс генпрокурора.

Зазначається, що затримання провели спільно з іноземними партнерами та Держприкордонслужбою.

Чистилін є помічником ексрадника Путіна Сергія Глазьєва, одного з головних «модераторів» захоплення Криму, Донецької та Луганської областей та розробника «Стратегії інформаційної війни», яка виправдовувала повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Підозрюваний, маючи громадянство України та Росії, проживає у РФ та є активним борцем за «руський мір». Після початку повномасштабної збройної агресії проти України він почав активно та публічно її заперечувати та, діючи спільно з російськими посадовцями та політичними діячами, розробляти і впроваджувати стратегію інформаційної війни із Україною.

Протягом 2016-2024 років Чистілін підготував для кремля низку «аналітичних матеріалів», в яких підтримував збройну агресію РФта «інтеграцію» тимчасово окупованих районів України до складу Росії.

Чистилін став автором численних публікацій, спрямованих на проведення інформаційних диверсій проти нашої держави. Також він брав активну участь у просуванні інтересів Кремля за кордоном. Зокрема, організовував втручання у виборчі процеси у країнах Східної та Центральної Європи на користь Москви.

Діючи нібито від імені української громадськості, він брав участь у проведенні так званих «круглих столів» у європейських країнах. Під час таких заходів поширював кремлівські наративи, сподіваючись зменшити підтримку України з боку західних партнерів.

Після участі Чистіліна в одному з таких «форумів» його затримали разом із правоохоронцями Республіки Молдова, коли він намагався повернутися до Москви через території третіх країн.

Фото: Офіс генпрокурора Затриманий у Молдові Чистилін

Завдяки комплексним заходам фігурант, який залишив Україну ще до початку повномасштабного вторгнення РФ, зараз знаходиться під вартою та отримав підозру одразу за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Наразі документуються факти надання ним сприяння воєнній розвідці РФ, зокрема у створенні механізмів для обходу санкцій, запроваджених проти Росії.Фігуранту загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.