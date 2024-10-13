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Росія не ризикувала проводити морські навчання у Чорному морі через українські удари, — розвідка

Вперше за два роки РФ організувала великі морські навчання.

Росія не ризикувала проводити морські навчання у Чорному морі через українські удари, — розвідка
Фото: Вікіпедія

Вперше за останні два роки Росія провела у вересні великі морські навчання "Океан-2024", але не в Чорному морі.

Про це ідеться у повідомленні Міноборони Великобританії з посиланням на дані розвідки.

З 10 до 16 вересня російський флот провів масштабні стратегічні навчання "Океан-24". Навчання були проведені після дворічної паузи.

До вторгнення в Україні у 2022 році Росія проводила щорічні навчання за участю всіх своїх збройних сил, але останні були скасовані через війну в Україні.

Навчання "Океан-24" були спробою РФ продемонструвати потенціал і спроможність, незважаючи на війну. 

У росЗМІ зазначади, що у навчаннях взяли участь понад 400 кораблів, 120 літаків, 7000 транспортних засобів і 90 тисяч солдатів. Навчання проводилися у Баренцевому, Балтійському, Середземному і Каспійському морях, а також в Тихому і Північному Льодовитому океанах.

В британській розвідці додають, що Росія сильно перебільшила ці цифри, оскільки наразі є лише близько 300 кораблів, готових взяти участь у навчання.

"У Чорному морі не було жодної активності "Океан-2024", найімовірніше, через атаки з боку України в перших шести місяцях 2024 року", — ідеться у зведенні.

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