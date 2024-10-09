Польща наполягає, аби ЄС активніше боровся із нелегальною міграцією

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав Європейський союз вжити більш активних заходів щодо боротьби з нелегальною міграцією, пише Bloomberg.

Така позиція Туска пояснюється ситуацією на кордоні Польщі з Білоруссю.

Виступаючи в середу в Празі разом з прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою, Туск заявив, що представить блоку довгострокову стратегію вирішення проблеми міграції, яка може стати пропозицією для всього ЄС.

"Польща перебуває в особливій ситуації. Тому наша позиція в ЄС буде особливо жорсткою", - наголосив польський прем'єр.

Питання міграції Туск і Фіала хочуть порушити на саміті лідерів ЄС, запланованому на наступний тиждень.

Крім того, заява Туска прозвучала через кілька тижнів після того, як Німеччина розширила прикордонний контроль із країнами-сусідами, що викликало обурення. Мовляв, такий крок вплине на Шенгенську зону вільного пересування в регіоні.