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Польща наполягає, аби ЄС активніше боровся із нелегальною міграцією

Глава польського уряду хоче запропонувати блоку довгострокову стратегію вирішення проблеми міграції.

Польща наполягає, аби ЄС активніше боровся із нелегальною міграцією
Дональд Туск
Фото: EPA

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав Європейський союз вжити більш активних заходів щодо боротьби з нелегальною міграцією, пише Bloomberg.

Така позиція Туска пояснюється ситуацією на кордоні Польщі з Білоруссю.

Виступаючи в середу в Празі разом з прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою, Туск заявив, що представить блоку довгострокову стратегію вирішення проблеми міграції, яка може стати пропозицією для всього ЄС.

"Польща перебуває в особливій ситуації. Тому наша позиція в ЄС буде особливо жорсткою", - наголосив польський прем'єр.

Питання міграції Туск і Фіала хочуть порушити на саміті лідерів ЄС, запланованому на наступний тиждень.

Крім того, заява Туска прозвучала через кілька тижнів після того, як Німеччина розширила прикордонний контроль із країнами-сусідами, що викликало обурення. Мовляв, такий крок вплине на Шенгенську зону вільного пересування в регіоні.

  • З 4 червня Польща на 90 днів створила буферну зону із Білоруссю через ситуацію з нелегальними мігрантами.
  • Минулого місяця країна ще на три місяці продовжила тимчасову заборону на перебування в певній ділянці прикордонної смуги, яка прилягає до державного кордону з Білоруссю.
  • Щодо Німеччини, то країна вирішила боротися з мігрантами, запровадивши посилений контроль на сухопутних кордонах. Міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер стверджувала, що уряд розробив схему, яка дозволить затримувати мігрантів, що становлять небезпеку для Німеччини, безпосередньо на кордоні.
  • Експерти розглядають цей крок як відповідь канцлера Олафа Шольца на зростання популярності правих сил, яким вперше вдалося здобути перемогу на регіональних виборах у кількох федеральних землях. Одна з провідних тем, яка забезпечує радикальній партії "Альтернатива для Німеччини" успіх, – це саме боротьба із міграцією.
  • Сусіди Німеччини розкритикували рішення про посилення прикордонного контролю. Так, польський прем'єр Дональд Туск  назвав це рішення "неприйнятним" та заявив, що воно продиктоване "не спільною європейською політикою щодо міграції, а внутрішніми німецькими політичними протистояннями". А у Нідерландах влада прикордонних населених пунктів поскаржилася на те, що рішення Німеччини призведе до великих скупчень людей на кордоні та тривалого очікування. 
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