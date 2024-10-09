Польща наполягає, аби ЄС активніше боровся із нелегальною міграцією

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав Європейський союз вжити більш активних заходів щодо боротьби з нелегальною міграцією, пише Bloomberg.
Така позиція Туска пояснюється ситуацією на кордоні Польщі з Білоруссю.
Виступаючи в середу в Празі разом з прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою, Туск заявив, що представить блоку довгострокову стратегію вирішення проблеми міграції, яка може стати пропозицією для всього ЄС.
"Польща перебуває в особливій ситуації. Тому наша позиція в ЄС буде особливо жорсткою", - наголосив польський прем'єр.
Питання міграції Туск і Фіала хочуть порушити на саміті лідерів ЄС, запланованому на наступний тиждень.
Крім того, заява Туска прозвучала через кілька тижнів після того, як Німеччина розширила прикордонний контроль із країнами-сусідами, що викликало обурення. Мовляв, такий крок вплине на Шенгенську зону вільного пересування в регіоні.
- З 4 червня Польща на 90 днів створила буферну зону із Білоруссю через ситуацію з нелегальними мігрантами.
- Минулого місяця країна ще на три місяці продовжила тимчасову заборону на перебування в певній ділянці прикордонної смуги, яка прилягає до державного кордону з Білоруссю.
- Щодо Німеччини, то країна вирішила боротися з мігрантами, запровадивши посилений контроль на сухопутних кордонах. Міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер стверджувала, що уряд розробив схему, яка дозволить затримувати мігрантів, що становлять небезпеку для Німеччини, безпосередньо на кордоні.
- Експерти розглядають цей крок як відповідь канцлера Олафа Шольца на зростання популярності правих сил, яким вперше вдалося здобути перемогу на регіональних виборах у кількох федеральних землях. Одна з провідних тем, яка забезпечує радикальній партії "Альтернатива для Німеччини" успіх, – це саме боротьба із міграцією.
- Сусіди Німеччини розкритикували рішення про посилення прикордонного контролю. Так, польський прем'єр Дональд Туск назвав це рішення "неприйнятним" та заявив, що воно продиктоване "не спільною європейською політикою щодо міграції, а внутрішніми німецькими політичними протистояннями". А у Нідерландах влада прикордонних населених пунктів поскаржилася на те, що рішення Німеччини призведе до великих скупчень людей на кордоні та тривалого очікування.