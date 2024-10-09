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Нобелівську премію з хімії отримали три вчені за роботу над структурою білків

Одне з відкриттів стосується створення нових білків, а інше передбачення білкових структур. 

Нобелівську премію з хімії отримали три вчені за роботу над структурою білків
Вчені Девід Бейкер, Деміс Хассабіс і Джон Джампер отримали Нобелівську премію з хімії 2024 року
Фото: x.com/NobelPrize

Американські вчені Девід Бейкер і Джон Джампер та британець Деміс Хассабіс отримали Нобелівську премію з хімії 2024 року за їхню роботу над структурою білків, повідомили у Фонді Нобеля.

Шведська королівська академія наук вирішила віддати одну половину Девіду Бейкеру “за обчислювальний дизайн білка”, а іншу ‒ спільно Демісу Хассабісу та Джону Джамперу “за передбачення структури білка”.

Премія, яка вважається однією з найпрестижніших у науковому світі, становить 11 мільйонів шведських крон (1,1 мільйона доларів).

“Одне з відкриттів, визнаних цього року, стосується створення вражаючих білків. Інше стосується здійснення 50-річної мрії: передбачення білкових структур на основі їхніх амінокислотних послідовностей”, ‒ йдеться в заяві академії.

Вчені Девід Бейкер, Деміс Хассабіс і Джон Джампер отримали Нобелівську премію з хімії 2024 року
Фото: EPA/UPG
Вчені Девід Бейкер, Деміс Хассабіс і Джон Джампер отримали Нобелівську премію з хімії 2024 року

“Хіміки давно мріяли повністю зрозуміти й оволодіти хімічними інструментами життя – білками. Тепер ця мрія здійснилася. Деміс Хассабіс і Джон М. Джампер успішно використали штучний інтелект, щоб передбачити структуру майже всіх відомих білків. Девід Бейкер навчився опанувати будівельні блоки життя та створювати абсолютно нові білки. Потенціал їхніх відкриттів величезний”, ‒ зазначено у пресрелізі.

Більше про лауреатів

Девід Бейкер – видатний науковець, який спеціалізується на прогнозуванні та дизайні білкових структур, пише "Українська правда життя". Він народився у 1962 році в Сіетлі, штат Вашингтон у США. На момент присудження премії Бейкер був афілійований з Університетом Вашингтона в Сіетлі.

Його дослідження зосереджені на вивченні механізмів згортання білків, взаємодії білок-білок, білок-нуклеотид та білок-ліганд. Команда Бейкера використовує експериментальні підходи для розуміння фундаментальних принципів цих процесів, а потім розробляє комп'ютерні моделі, які перевіряються через прогнозування та дизайн білкових структур.

Деміс Гассабіс – британський дослідник штучного інтелекту та керівник ШІ-підрозділу компанії Google. Він є співзасновником компанії DeepMind, яка прославилася своїми революційними розробками в галузі штучного інтелекту.

Гассабіс активно працює над новими ШІ-моделями Google, зокрема Gemini та Gemma. Однією з головних цілей Гассабіса є створення штучного загального інтелекту (AGI) – системи, яка буде здатна виконувати інтелектуальні завдання на рівні людини. У своїх прогнозах він зазначає, що цей прорив може стати реальністю вже у найближчі десятиліття.

Джон Джампер – старший науковий співробітник Google DeepMind, який очолив команду, що здійснила прорив у прогнозуванні білкових структур за допомогою штучного інтелекту. Він народився і виріс у США, де здобув освіту і почав свою наукову кар’єру.

У травні 2024 року Джампер представив нову версію AlphaFold3, яка вже не лише прогнозує білки, але й інші молекули, зокрема ДНК та РНК.

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  • “Нобель” з хімії ‒ це третя нагорода, яку вручають щороку, раніше вручили премії з медицини та фізики.
  • Торік Нобелівську премію з хімії за “квантові точки” розділили три вчені: Мунгі Бавенді, Луї Е. Брюс та Олексій Єкімов зі США. Ці наночастинки мають унікальні властивості й тепер поширюють світло від екранів телевізорів і світлодіодних ламп.
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