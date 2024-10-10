Уряд Німеччини схвалив законопроєкт про посилення безпекових перевірок у чутливих сферах

Йдеться про такі сфери, як ІТ та комунікації, уряд та в “критична інфраструктура”.

На тлі збільшення кількості випадків можливого шпигунства у Німеччині у країні посилять перевірки безпеки персоналу в чутливих сферах, таких як ІТ та комунікації, уряд та в “критична інфраструктура”, пише DW.

У Міністерстві внутрішніх справ Німеччини розповіли, що зміни передбачені у новому законопроєкті, який підтримав вчора уряд. Тепер його мають схвалити законодавці.

Очільниця міністерства Ненсі Фезер заявила, що російська агресія в Європі докорінно змінила ситуацію з безпекою. “Німеччина також перебуває в центрі уваги спецслужб інших країн”, ‒ попередила Фезер.

Міністерка додала: щоб “зменшити ризики безпеці, нам доведеться уважніше придивитися до того, кому ми довіряємо важливі завдання та конфіденційну інформацію у важливих для безпеки областях держави та наших критичних інфраструктур”.

Детальніше про законопроєкт

Законопроєкт запроваджує розширені заходи обов’язкової перевірки для персоналу, який обіймає посади, пов’язані з безпекою, наприклад ІТ та зв’язку. Зокрема, це стосується критичної інфраструктури, такої як залізниці та центри керування електропостачанням, а також найвищих рівнів федерального уряду. До них належать міністерства, канцелярія та канцелярія федерального президента.

Перевірятимуть, зокрема, чи кандидати робили проблемні заяви в онлайн-мережах. “Ми не дозволимо екстремістам саботувати нашу демократичну конституційну державу зсередини”, ‒ сказала Фезер.