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Ізраїль каже про 110 авіаударів по об’єктах “Хезболли” і двох ліквідованих командирів

Лівнаська влада заявила, що внаслідок ударів ЦАХАЛу загинуло п'ять медичних працівників.

Ізраїль каже про 110 авіаударів по об’єктах “Хезболли” і двох ліквідованих командирів
Солдати ЦАХАЛу діють на півдні Лівану
Фото: IDF

Армія оборони Ізраїлю заявила про понад 110 авіаударів по об’єктах “Хезболли” в Лівані протягом останньої доби, вразивши інфраструктуру над та під землею, пише Time of Israel.

Військові зазначають, що, ізраїльські сили у південному Лівані під час наземних операцій зіткнулися з “багатьма” бойовиками та знищили їх з допомогою повітряних сил. Серед ліквідованих є два командири.

ЦАХАЛ також заявляє про виявлення та знищення зброї, зокрема ракет та протитанкових снарядів.

Зі свого боку ліванська влада повідомляє, що Ізраїль продовжив авіаудари по Бейруту протягом ночі, інформує BBC. Унаслідок ударів ізраїльської авіації загинуло п'ять медичних працівників. 

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Водночас “Хезболла” продовжує ракетний обстріл Ізраїлю, вдаривши по місту Кір'ят-Шмона на північному сході країни, де в середу загинули двоє людей.

  • Газета Financial Times вчора написала, що ізраїльська армія розгорнула ще тисячі солдатів у Лівані та сигналізувала про розширений наземний наступ проти терористів “Хезболли”.
  • Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу попередив, що Ліван зіткнеться з “руйнуванням і стражданнями, які ми бачимо в Газі”, якщо “його народ не звільнить свою країну від “Хезболли”".
  • “Хезболла” ‒ це підтримувана Іраном шиїтська політична партія та бойове угруповання в Лівані. США, Німеччина та кілька сунітських арабських країн визнали її терористичною організацією. ЄС зарахував своє збройне крило до терористичної групи.
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