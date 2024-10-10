Ізраїль каже про 110 авіаударів по об’єктах “Хезболли” і двох ліквідованих командирів

Армія оборони Ізраїлю заявила про понад 110 авіаударів по об’єктах “Хезболли” в Лівані протягом останньої доби, вразивши інфраструктуру над та під землею, пише Time of Israel.

Військові зазначають, що, ізраїльські сили у південному Лівані під час наземних операцій зіткнулися з “багатьма” бойовиками та знищили їх з допомогою повітряних сил. Серед ліквідованих є два командири.

ЦАХАЛ також заявляє про виявлення та знищення зброї, зокрема ракет та протитанкових снарядів.

Зі свого боку ліванська влада повідомляє, що Ізраїль продовжив авіаудари по Бейруту протягом ночі, інформує BBC. Унаслідок ударів ізраїльської авіації загинуло п'ять медичних працівників.

Водночас “Хезболла” продовжує ракетний обстріл Ізраїлю, вдаривши по місту Кір'ят-Шмона на північному сході країни, де в середу загинули двоє людей.