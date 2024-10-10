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Поблизу пункту пропуску "Медика" в ДТП загинули двоє українців

Загинули чоловік і жінка.

Поблизу пункту пропуску "Медика" в ДТП загинули двоє українців
Польська поліція (ілюстративне фото)
Фото: Visit Ukraine

Сьогодні, 10 жовтня, близько 4 години ранку, у Польщі поблизу пункту пропуску "Медика" у ДТП загинули двоє українців.

Про це повідомила поліція Перемишля. 

Двох людей доправили до лікарні для обстеження. На жаль, життя ще двох – 45-річної жінки та 60-річного чоловіка – врятувати не вдалося.

"Поліція з’ясовує обставини трагічної аварії, яка сталася вранці в Медиці, на державній дорозі, 28. Внаслідок події загинуло двоє людей – жінка та чоловік, які їхали в автобусі Fiat. На місці працюють поліцейські під керівництвом прокурора", – написали правоохоронці. 

ДТП із українцями поблизу Медика
Фото: Поліція Перемишля
ДТП із українцями поблизу Медика
За попередніми даними, водій автобуса Fiat врізався в задню частину напівпричепа, який стояв на дорозі. У "Фіаті" їхало 7 осіб, усі – громадяни України.

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