Поблизу пункту пропуску "Медика" в ДТП загинули двоє українців

Сьогодні, 10 жовтня, близько 4 години ранку, у Польщі поблизу пункту пропуску "Медика" у ДТП загинули двоє українців.
Про це повідомила поліція Перемишля.
Двох людей доправили до лікарні для обстеження. На жаль, життя ще двох – 45-річної жінки та 60-річного чоловіка – врятувати не вдалося.
"Поліція з’ясовує обставини трагічної аварії, яка сталася вранці в Медиці, на державній дорозі, 28. Внаслідок події загинуло двоє людей – жінка та чоловік, які їхали в автобусі Fiat. На місці працюють поліцейські під керівництвом прокурора", – написали правоохоронці.