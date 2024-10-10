Поблизу пункту пропуску "Медика" в ДТП загинули двоє українців

Сьогодні, 10 жовтня, близько 4 години ранку, у Польщі поблизу пункту пропуску "Медика" у ДТП загинули двоє українців.

Про це повідомила поліція Перемишля.

Двох людей доправили до лікарні для обстеження. На жаль, життя ще двох – 45-річної жінки та 60-річного чоловіка – врятувати не вдалося.

"Поліція з’ясовує обставини трагічної аварії, яка сталася вранці в Медиці, на державній дорозі, 28. Внаслідок події загинуло двоє людей – жінка та чоловік, які їхали в автобусі Fiat. На місці працюють поліцейські під керівництвом прокурора", – написали правоохоронці.

Фото: Поліція Перемишля ДТП із українцями поблизу Медика

За попередніми даними, водій автобуса Fiat врізався в задню частину напівпричепа, який стояв на дорозі. У "Фіаті" їхало 7 осіб, усі – громадяни України.