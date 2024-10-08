Нобелівський комітет назвав лауреатів премії з фізики

Нагороду присудили за "основоположні відкриття та винаходи, які дозволяють машинне навчання за допомогою штучних нейронних мереж".

Нобелівський комітет оголосив лауреатів премії з фізики 2024 року. Ними стали американець Джон Гопфілд і канадець Джеффрі Гінтон.

Про це повідомив Нобелівський комітет.

Нагороду присудили за "основоположні відкриття та винаходи, які дозволяють машинне навчання за допомогою штучних нейронних мереж".

Зазначається, що машинне навчання вже давно є важливим для досліджень, зокрема - для сортування та аналізу великих обсягів даних.

"Джон Гопфілд і Джеффрі Хінтон використовували інструменти фізики, щоб розробити методи, які допомогли закласти основу для сучасного потужного машинного навчання. Машинне навчання на основі штучних нейронних мереж зараз революціонізує науку, техніку та повсякденне життя", - йдеться у повідомленні.

Джон Гопфілд здобув ступінь бакалавра у Свортмор-коледжі і доктора філософії в галузі фізики в Університеті Корнелла 1958 року. Він провів два роки в теоретичній групі у Bell Laboratories, а потім був викладачем в Університеті Каліфорнії, Берклі (викладав фізику), Принстонському університеті (фізика), Каліфорнійському технологічному інституті (хімія і біологія).

Наразі працює професором кафедри молекулярної біології в Принстоні. Упродовж 35 років співпрацював з Bell Laboratories. У 1986 році був одним із засновників нейронних обчислень системи PhD у Каліфорнійському технологічному інституті.

Гопфілд є членом Національної академії наук, Американського філософського товариства та Американської академії мистецтв і наук. Був президентом Американського фізичного товариства у 2006 році.

Джеффрі Гінтон навчався в Королівському коледжі в Кембриджі, який закінчив у 1970 році, здобувши ступінь бакалавра мистецтв в галузі експериментальної психології. Він продовжив своє навчання в Единбурзькому університеті, де здобув ступінь доктора філософії в галузі штучного інтелекту в 1978 році для досліджень під керівництвом Крістофера Лонгет-Хіггінса.

Після цього працював в університеті Сассекса і в Каліфорнійському університеті у Сан-Дієго та Університеті Карнегі-Меллона. Також Гінтон був директором-засновником підрозділу обчислювальної неврології благодійного фонду Гетсбі в Університетському коледжі в Лондоні й наразі є професором факультету інформатики в Торонтському університеті. Крім цього він викладав безплатний онлайн-курс з нейронних мереж на освітній платформі Coursera у 2012 році. Також співпрацює з корпорацією Google.