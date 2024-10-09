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У Хорватії розпочався саміт "Україна – Південно-Східна Європа" за участі Зеленського

За результатами зустрічі мають підписати спільну декларацію.

У Хорватії розпочався саміт "Україна – Південно-Східна Європа" за участі Зеленського
Фото: Зеленський у Telegram

У Хорватії сьогодні відбувається третій саміт "Україна – Південно-Східна Європа". Участь у заході бере український президент Володимир Зеленський.

Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович повідомив про підписання довгострокової угоди про співробітництво з Україною. Він наголосив, що підтримка українців його країною триватиме.

Сьогодні на саміті зібралися лідери країн регіони. Вони збираються ухвалити спільну декларацію щодо підтримки України.

"У регіоні Росія використовує політичні, економічні, розвідувальні канали, сіючи розбрат", – сказав Пленкович.

Він зазначив, що сталий мир в Україні можливий лише відповідно до статуту ООН, що повністю відповідає українській формулі миру. 

Український президент під час виступу сказав, що питання стабільності стає ресурсом, який зустрічається все рідше. Мир у міжнародних стосунках є крихким.

"Якщо Росія досягне цілі поработити нашу країну, з'являться нові режимі, як московський, та і московський режим тероризуватиме", – сказав президент.

Він закликав зменшити спроможності Росії тероризувати Європу і світ. 

Попередній саміт у такому форматі відбувся в лютому – в Албанії. Про нинішню поїздку президента на третій саміт стало відомо вранці. 

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