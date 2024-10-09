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Україна і Хорватія уклали угоду про довгострокове співробітництво

Хорватський банк реконструкції та розвитку готовий розглянути можливість участі у програмі ЄС Ukraine Facility.

Україна і Хорватія уклали угоду про довгострокове співробітництво
Володимир Зеленський і Андрей Пленкович
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський і премʼєр-міністр Хорватії Андрей Пленкович підписали угоду про довгострокове співробітництво (термін дії документа - 10 років).

За словами Зеленського, угода передбачає розвиток співпраці між оборонно-промисловими комплексами обох держав. 

"Хорватія продовжить надавати обладнання й ділитися знаннями з гуманітарного розмінування", - додав глава держави.

Текст угоди оприлюднили на сайті президента України. Відповідно до документа Хорватія засудила російське вторгнення і підтримує право нашої держави на самооборону та підтримує незалежність і суверенітет України у межах міжнародно визнаних кордонів. 

Хорватія продовжить надавати нашій державі довгострокову політичну, безпекову та фінансову допомогу, підтримуватиме на шляху вступу до ЄС і НАТО, обмінюватиметься розвідувальними даними, допоможе протидіяти російські дезінформації та пропаганді, а також кібератакам тощо.

"З метою підвищення оборонної готовності Учасники заохочуватимуть співробітництво між своїми оборонно-промисловими комплексами (ОПК), ураховуючи також свій військовий досвід. ОПК України може стати потужним активом як для України, так і для євроатлантичної безпеки. З цією метою Учасники визначатимуть перспективи спільного оборонного виробництва, включно з можливостями спільних проєктів із локалізацією в Україні, з метою просування спільних економічних інтересів та зміцнення стратегічних зв’язків", - ідеться в тексті угоди.

Серед іншої допомоги від Хорватії - реабілітація жертв російської агресії, гуманітарне розмінування, підтримка "Шляхів солідарності", підтримка антиросійських санкцій та ін. 

Крім того, Хорватський банк реконструкції та розвитку готовий розглянути можливість участі у програмі ЄС Ukraine Facility, ураховуючи її роль та зацікавленість хорватських підприємців. 

Хорватія також рішуче підтримує створення Програми ОЕСР для України, на яку Загреб виділив добровільний внесок у розмірі 250 тисяч євро.

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