Зеленський зустрівся з лідерами Албанії, Північної Македонії, Греції та Словенії

Президент України Володимир Зеленський у хорватському Дубровнику провів окремі зустрічі з прем’єр-міністрами Албанії, Північної Македонії та Греції – Еді Рамою, Христіаном Міцкоським, Кіріакосом Міцотакісом і Президенткою Словенії Наташею Пірц Мусар.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України Володимира Зеленського.

Під час зустрічей Зеленський подякував співрозмовникам за підтримку України в боротьбі з російською агресією. Також він детально розповів про ситуацію на полі бою та оборонні потреби українських воїнів.

Зокрема, з премʼєром Албанії домовилися про початок консультацій між країнами для підготовки двостороннього документа щодо гарантій безпеки для України.

Також можливість підписання найближчим часом двосторонньої безпекової угоди обговорили з прем’єр-міністром Північної Македонії.

З президенткою Словенії обговорили реалізацію двосторонньої безпекової угоди та подальшу оборонну підтримку.

З прем’єр-міністром Греції обговорили співпрацю, серед іншого у сфері безпеки та оборони, а також інтеграцію України до ЄС і НАТО. Україна та Греція також незабаром укладуть двосторонню безпекову угоду.