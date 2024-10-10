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Стефанчук: всі нардепи-втікачі – зрадники України і мають понести відповідальність

Жодної підстави для виїзду цих громадян за кордон не видавалося.

Стефанчук: всі нардепи-втікачі – зрадники України і мають понести відповідальність
Руслан Стефанчук
Фото: Анна Стешенко

Такі депутати, що в незаконний спосіб виїхали з України, мають понести відповідальність за законодавством. 

Про це на брифінгу заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає кореспондент LB.ua

"Що стосується втікачів (народних депутатів).. Я вважаю, що кожен народний депутат, який обрав собі шлях проживання в іншій країні… є зрадником українського народу. Я це чітко знаю і це моє глибоке переконання", – заявив він. 

Стефанчук наголосив, що ці нардепи "чкурнули з України у незаконний спосіб".

"Я підкреслюю, що жодної підстави для виїзду цих громадян за кордон України ні мною, ні парламентом не видавалося. Вони здійснили це в спосіб, який суперечить законодавству України. А значить повинні понести відповідальність, яка встановлена законодавством України", – додав він. 

Голова Верховної Ради нагадав, що парламент виключив з комітетів двох нардепів (Дмитрука та Осадчука)

"Це відбулося одразу, коли вони вчинили правопорушення. Але парламент у нас за їдає в режимі пленарного засідання не щодня. Тому ми винесли це питання одразу ж на перше засідання… Це рішення було проголосовано в залі, воно об'єднало зал, і сьогодні ці люди вже не є членами відповідних комітетів (зазначимо, що Дмитрук до виключення навіть встиг взяти участь в засіданні комітету онлайн – ред.). Тому що вони вчинили ганьбу", – зазначив Стефанчук. 

Чому Дмитрук втік з України

  • Нардеп фігурує у справах, які відкрили після бійки в Одеській міськраді у січні 2022 року, а також побиття військового у Києві торік у жовтні.
  • Віе незаконно покинув територію України у суботу 24 серпня. 29 серпня Дмитрука оголосили в міжнародний розшук. Також працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру трьом особам, які незаконно переправили його через державний кордон до Молдови, так званого Придністров’я.
  • У вересні Офіс генпрокурора звернувся до низки відповідних країн із запитом про затримання і тимчасовий арешт народного депутата, підозрюваного у нападах на військового та правоохоронця.
  • Наразі відомо, що Дмитрук знаходиться в Лондоні.
  • 26 вересня Офіс генпрокурора повідомив, що готує матеріали для екстрадиції Дмитрука.
  • 7жовтня стало відомо, що Дмитрук голосував онлайн на засіданні комітету Ради з правоохоронної діяльності

Що відомо про справу Одарченка

  • 23 вересня Вищий антикорупційний суд заочно заарештував народного депутата від "Слуги народу" Андрія Одарченка. Під час суду також стало відомо, що той утік до Румунії і попросив там притулок.
  • Торік Одарченко отримав підозру за підкуп топпосадовця Державного агентства відновлення (ч.4 статті 369). Він пропонував хабар за те, щоб з фонду ліквідації наслідків збройної агресії дали гроші на ремонт будівель університету, де він є ректором. Підозрюваний встиг перевести частину хабара в криптовалюті.
  • Ще одним фігурантом цієї справи є народний депутат Лабазюк ("За майбутнє").
  • У листопаді ВАКС призначив Одарченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою 15 млн грн застави. Нардеп цю суму вніс. Суд зобов'язав його носити електронний браслет, але, попри це, органи внутрішніх справ браслета на нього не надягали.
  • 18 вересня стало відомо, що Одарченко втік за кордон. Наступного дня ВАКС оголосив його в міжнародний розшук. 
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