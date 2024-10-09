Верховна Рада схвалила в першому читанні новий законопроєкт про угоду зі слідством у корупційних справах

Верховна Рада на засіданні 9 жовтня схвалила в першому читанні нову версію законопроєкту про угоду зі слідством у корупційних справах.

За проголосували 226 нардепів – мінімально необхідна кількість. Трансляцію голосування вів нардеп Олексій Гончаренко.



Законопроєкт про угоду зі слідством по справах про корупцію намагалися ухвалити раніше, але його розкритикували антикорупційні органи та активісти. Фактично перший законопроєкт дозволяв корупціонерам відкупитися від покарання.

Новий законопроєкт (12039) пропонує доповнити частину третю статті 53 Кримінального кодексу України положеннями, які передбачають, що додаткове покарання у виді штрафу може бути призначене у разі, коли воно не передбачено в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини КК, лише у випадку затвердження судом угоди про визнання винуватості у кримінальних провадженнях щодо корупційних кримінальних правопорушень або кримінальних правопорушень, пов’язаних з корупцією. Розмір штрафу визначається судом у таких межах:

від 20 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 000 грн) до 120 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – у разі вчинення нетяжкого злочину

від 120 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до 270 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – у разі вчинення тяжкого злочину

від 270 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до 6 000 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – у разі вчинення особливо тяжкого злочину

Також буде можливість додаткового покарання – конфіскації майна – у разі звільнення особи від відбування покарання з випробуванням у випадках укладання угоди про визнання винуватості у кримінальних провадженнях щодо корупційних кримінальних правопорушень або кримінальних правопорушень, пов'язаних з корупцією.

Цю версію законопроєкту схвалили НАБУ і Спеціалізована антикорпрокуратура.

"Документ, зокрема, передбачає запровадження стосовно особи, яка надала викривальні покази та підтвердила їх іншими доказами, а також у разі повного або часткового відшкодування збитків, покарання у вигляді позбавлення волі, але більш м’якого ніж передбачено санкцією статті. Законопроєкт також надає можливість при укладенні угоди призначати узгоджені сторонами додаткові покарання у вигляді суттєво збільшених штрафів та конфіскації майна. Крім того, пропонується заборонити укладення угоди з організатором злочину окрім випадку, коли така особа погоджується викрити іншого організатора", – повідомили в НАБУ.