​Україна очікує від наступного "Рамштайну" збільшення постачання зброї

Від зустрічі, яка вперше пройде на рівні лідерів, очікують також посилення санкційного тиску на Росію.

Від двадцять п'ятої зустрічі у форматі «Рамштайн», яка вперше відбудеться на рівні лідерів держав, Україна очікує збільшення постачання зброї та посилення санкційного тиску на Росію.

Як розповів заступник голови парламентського Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Арсеній Пушкаренко, президент України Володимир Зеленський "їде туди з чітким порядком денним" і представить План перемоги.

"Основні питання засідання – це надання нам зброї та посилення санкційного тиску на рф", – зазначив нардеп.

Він нагадав, що на всіх засіданнях у форматі «Рамштайн» партнерам нагадують про виконання зобов’язань щодо постачання зброї, а також про терміни поставок.

"Для нас важливе виконання зобов’язань, зокрема у рамках двосторонніх безпекових угод, що підписані багатьма учасниками «Рамштайну». Надання зброї – це основне питання, над яким працює і Президент Володимир Зеленський, і вся наша дипломатична команда, і наші парламентарії на всіх можливих майданчиках. Також важливе посилення санкційної політики, адже тиск на рф може наблизити нас до сталого і справедливого миру", – повідомив політик.

На його думку, 25-те засідання Контактної групи з питань оборони України дасть більше зброї нашим Силам оборони.Крім цього, зараз до США вирушила українська делегація, до складу якої, зокрема, увійшли начальник Генштабу ЗСУ та віцепремʼєрка Ольга Стефанішина. Вони детально працюватимуть із партнерами над питаннями Плану перемоги.