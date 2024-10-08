Радниця Єрмака: другий Саміт миру не відбудеться у листопаді, наразі триває підготовка

У листопаді другий Саміт миру не відбудеться. Поки що триває підготовка до проведення заходу.
Про це повідомила радниця глави Офісу Президента Дарія Зарівна, передає "Телеграф".
"В листопаді Другий саміт миру ще не відбудеться. Але все для його підготовки вже має бути готово. Поки що проходять тематичні конференції по кожному пункту Формули, які закінчуються прийняттям комюніке. Основні положення цих комюніке стануть основою для майбутнього мирного плану Другого саміту", — зазначила Зарівна.
У своєму телеграм-каналі радниця глави ОПУ уточнила, що упродовж жовтня відбудеться низка тематичних конференцій по пунктах Формули миру.
"Остання така конференція пройде 30-31 жовтня. Питання дати проведення Другого саміту миру буде вирішуватись після завершення тематичних конференцій", - зауважила Зарівна.
- Раніше Володимир Зеленський наполягав, що саміт треба провести до кінця цього року.
- Перший Саміт миру відбувся 15-16 червня у Швейцарії. Це був установчий саміт, де мали напрацювати спільне бачення щодо встановлення справедливого миру в Україні, заснованого на міжнародному праві. У фокусі заходу були три пункти української формули миру: продовольча безпека, ядерна безпека, обмін полоненими та повернення депортованих.
- Другий саміт Київ хотів би провести в країні Глобального Півдня. Президент пропонував провести захід в Індії.