Зеленський: Цього року нам потрібен другий Саміт миру

Президент закликав дипломатів активно працювати над залученням до заходу інших держав.

Президент Володимир Зеленський підкреслив важливість другого Саміту миру для виконання Формули миру. Він закликав дипломатів активно працювати над залученням інших держав, зазначивши, що вже 94 країни приєдналися до Комюніке першого Саміту.

Про це повідомила пресслужба президента.

"Цього року нам потрібен другий Саміт миру. Це означає максимальне залучення світу до виконання Формули миру. І максимальне посилення наших позицій, щоб зробити реальним справедливий процес відновлення миру", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що всі, хто працює над цим мають розуміти, що "мир для України та справедливе закінчення війни є не просто історичною місією, але щоденною й дуже кропіткою роботою".

Президент упевнений, що Україна здатна виконати таку роботу – перемогти в цій війні та забезпечити мир.

Перший Саміт миру