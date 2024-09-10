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Зеленський: Цього року нам потрібен другий Саміт миру

Президент закликав дипломатів активно працювати над залученням до заходу інших держав.

Зеленський: Цього року нам потрібен другий Саміт миру
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський підкреслив важливість другого Саміту миру для виконання Формули миру. Він закликав дипломатів активно працювати над залученням інших держав, зазначивши, що вже 94 країни приєдналися до Комюніке першого Саміту.

Про це повідомила пресслужба президента. 

"Цього року нам потрібен другий Саміт миру. Це означає максимальне залучення світу до виконання Формули миру. І максимальне посилення наших позицій, щоб зробити реальним справедливий процес відновлення миру", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що всі, хто працює над цим мають розуміти, що "мир для України та справедливе закінчення війни є не просто історичною місією, але щоденною й дуже кропіткою роботою".

Президент упевнений, що Україна здатна виконати таку роботу – перемогти в цій війні та забезпечити мир.

Перший Саміт миру

  • Глобальний Саміт миру проходив 15-16 червня у Швейцарії. Це – установчий саміт, метою якого було напрацювання спільного бачення щодо встановлення справедливого миру в Україні, заснованого на міжнародному праві. У фокусі заходу було три пункти української формули миру: продовольча безпека, ядерна безпека, обмін полоненими та повернення депортованих.
  • Другий саміт Київ хотів би провести в країні Глобального Півдня, але місце ще не визначено. Президент також пропонував провести другий саміт в Індії.
  • Україна до листопада збирається встигнути повністю підготувати другий Саміт миру за участі представників Росії. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "100 днів до (Саміту) миру"
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