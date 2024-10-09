Рада заборонила мобілізацію юнаків 18-25 років

Демобілізації в документі не передбачали.

Верховна Рада на засіданні 9 жовтня заборонила мобілізацію обмежено придатних юнаків віком 18-25 років.

За проголосували 311 депутатів. Про це стало відомо з трансляції нардепа Олексія Гончаренка.

Законопроєкт голосували без обговорення. Перша версія законопроєкту була подана Гончаренком ще в червні. На його основі створили альтернативний, який і ухвалили нині нардепи.

У законопроєкті не передбачили демобілізацію.

"Було прибрано частину про демобілізацію тих, кого встигли призвати", – пояснив Гончаренко.

Демобілізацію уже призваних мають прописати окремим законом.