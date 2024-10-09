Рада заборонила мобілізацію юнаків 18-25 років

Верховна Рада на засіданні 9 жовтня заборонила мобілізацію обмежено придатних юнаків віком 18-25 років.
За проголосували 311 депутатів. Про це стало відомо з трансляції нардепа Олексія Гончаренка.
Законопроєкт голосували без обговорення. Перша версія законопроєкту була подана Гончаренком ще в червні. На його основі створили альтернативний, який і ухвалили нині нардепи.
У законопроєкті не передбачили демобілізацію.
"Було прибрано частину про демобілізацію тих, кого встигли призвати", – пояснив Гончаренко.
Демобілізацію уже призваних мають прописати окремим законом.
- Після ухвалення мобілізаційного законопроєкту виникла колізія, яка фактично дозволила мобілізувати юнаків від 18 до 25 років, які непридатні для мирного часу і обмежено придатні для воєнного. Придатні до військової служби юнаки мобілізації не підлягали, бо підпали під строковий призов.
- За словами представника "ЄС" Олексія Гончаренка, через правову колізію тисячі колишніх обмежено придатних віком до 25 років мобілізували. Та дуже часто через хвороби вони не можуть повноцінно служити. Понад те, самі військові наголошують, що необхідно призивати молодих, але здорових бійців. Після двох місяців дискусій в оборонному комітеті депутати таки рекомендували парламенту ухвалити компроміс на базі трьох законопроєктів про заборону мобілізувати колишніх обмежено придатних хлопців до 25 років і про звільнення зі служби вже мобілізованих із цієї категорії. У зв'язку з цим Олексій Гончаренко та низка інших нардепів подали до ВР законопроєкт про заборону мобілізації українців до 25 років та їх демобілізації. На основі цього документу розробили альтернативний, який уже ухвалили в першому читанні.
- Більше про це – в матеріалі "Депутати планують заборонити мобілізацію до 25 років. Натомість військові пропонують знизити призовний вік до 20" на LB.ua.
- Законопроєкт ще у вересні рекомендували ухвалити в другому читанні, але спікер парламенту повідомив, що потрібно вирішити, як замінити уже мобілізованих юнаків. Поки що Міноборони мало видати наказ із забороною нової мобілізації молодших за 25 років та вказівкою не надсилати на передову тих юнаків, хто вже служить.
- 8 жовтня Руслан Стефанчук сказав, що в цей день законопроєкт до другого читання має опрацювати комітет, а наступного дня його винесуть на голосування в зал, але без згадки про демобілізацію.