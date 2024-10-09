На Харківщині через агресію РФ загинули четверо цивільних, 33 – поранені

За добу на Харківщині через агресію РФ загинули четверо цивільних, ще 33 – поранені.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вчора унаслідок обстрілу ФАБ-250 у Салтівському районі Харкова пошкоджені 16 будинків. Загинули 2 людини, постраждали 5 людей.

Перед цим у Харкові унаслідок обстрілу КАБ частково зруйнована виробнича будівля цеху підприємства, 1 приватне домоволодіння та 30 автомобілів. Постраждали 28 людей (із них 1 дитина 16 років).

Близько півночі у с. Борівська Андріївка унаслідок обстрілу КАБ горів будинок та 2 господарчі споруди. Загинув 33-річний чоловік.

Біля 22:27 у м. Куп'янськ через обстріл попередньо КАБ частково зруйнована складська будівля.

У с. Кругляківка Куп'янського району близько 18:26 унаслідок підриву на невідомому вибуховому предметі загинула 77-річна жінка.

Близько 18:00 у с. Безруки через обстріл горіла трава на площі 100 м², пошкоджено приватний будинок.

У с. Черкська Лозова унаслідок обстрілу КАБ пошкоджено будинок.

Також ворожий влучив у КАБ в лісозмугу в Харківському районі. Без руйнувань та постраждалих.