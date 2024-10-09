На Харківщині через агресію РФ загинули четверо цивільних, 33 – поранені

За добу на Харківщині через агресію РФ загинули четверо цивільних, ще 33 – поранені.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Вчора унаслідок обстрілу ФАБ-250 у Салтівському районі Харкова пошкоджені 16 будинків. Загинули 2 людини, постраждали 5 людей.
Перед цим у Харкові унаслідок обстрілу КАБ частково зруйнована виробнича будівля цеху підприємства, 1 приватне домоволодіння та 30 автомобілів. Постраждали 28 людей (із них 1 дитина 16 років).
Близько півночі у с. Борівська Андріївка унаслідок обстрілу КАБ горів будинок та 2 господарчі споруди. Загинув 33-річний чоловік.
Біля 22:27 у м. Куп'янськ через обстріл попередньо КАБ частково зруйнована складська будівля.
У с. Кругляківка Куп'янського району близько 18:26 унаслідок підриву на невідомому вибуховому предметі загинула 77-річна жінка.
Близько 18:00 у с. Безруки через обстріл горіла трава на площі 100 м², пошкоджено приватний будинок.
У с. Черкська Лозова унаслідок обстрілу КАБ пошкоджено будинок.
Також ворожий влучив у КАБ в лісозмугу в Харківському районі. Без руйнувань та постраждалих.
- На Харківському напрямку ворог чотири рази атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Вовчанська та Стариці. Три боєзіткнення закінчились без успіху для окупантів, один бій ще триває.
- На Куп’янському напрямку противник 16 разів проводив штурми у районах Синьківки, Петропавлівки, Новоосинового, Вишневого, Степової Новоселівки, Лозової та Кругляківки. Українські захисники відбили 12 атак, ще чотири - наразі тривають. Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Богуславка, Загризове та Берестове.