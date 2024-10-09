Головне за ніч та ранок середи, 9 жовтня: атака на Одещину, обстріли Херсонщини, 172 боєзіткнення

Нічна повітряна атака, 172 бойових зіткнення, бої на Покровському та Курахівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, удар по геріатричному центру на Херсонщині.

Російська армія третю ніч поспіль била по Одеській області ударними безпілотниками. ППО знищила більшість цілей, але є пошкодження внаслідок падіння уламків.

В Одеському районі пошкоджено дев'ятиповерхівку – скління і фасад, повідомив у Telegram голова ОВА Олег Кіпер. "Травмовано 5 осіб, троє з них госпіталізовані у стані середнього ступеня тяжкості", – додав він.

Також загорівся мансардний поверх у недобудові. Пожежу, площею 400 м², оперативно ліквідували. Пошкоджено скління корпусу одного з медичних закладів.

Ворог уночі атакував трьома балістичними ракетами і 22 ударними БпЛА. Балістикою "Іскандер-М/KN-23" ворог бив із території Курської області по Полтавській.

Дронами ворог бив з території окупованого Криму, йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У результаті протиповітряного бою збили 21 ворожий БпЛА в Одеській, Вінницькій та Київській областях. Ще один ударний безпілотник повернув у напрямку Росії.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби в Україні зафіксували 172 бойових зіткнення.

Найважчим за кількістю боїв другу добу поспіль був Курахівський напрямок, Покровський мав лише незначно менше зіткнень з окупантами.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1150 окупантів. Від початку вторгнення бойові втрати противника склали близько 664 120 осіб.

Про інші втрати ворога – в новині.

Уночі 9 жовтня, близько 02:00 військові російської армії з артилерійської зброї обстріляли Степанівку у Херсонському районі.

Як повідомили у Херсонській обласній прокуратурі, окупанти поцілили по території геріатричного центру. Поранення дістали двоє медичних працівників.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нещодавно росіяни поцілили по геріатричному пансіонаті у Сумах. Тоді загинула одна людина.

Учора ввечері ворог атакував Полтавщину трьома балістичними ракетами. Пошкоджений промисловий об'єкт, повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

На початку жовтня Росія атакувала Полтавщину дронами упродовж 12 годин.

Чинна президентка Молдови Мая Санду вирішила не брати участь у телевізійних дебатах перед запланованими на 20 жовтня виборами.

Як пише Reuters, фаворитка перегонів напередодні стверджувала, що не має бажання з'являтися на заході, де будуть присутні "неправомірні політики", натякаючи на зв'язки своїх опонентів з олігархатом та кримінальними групами. Проте до самого прямого етеру залучення Санду залишалося інтригою.

За відсутності президентки один з її суперників Александр Стояногло заявив, що "відклав усі свої справи, щоб показати повагу до громадян Молдови і відповісти на звинувачення чинної влади", але після цього залишив студію. Інший політик, який має шанс фінішувати у топтрійці, Ренато Усатий, таки скористався наданим йому часом, щоб закликати виборців обрати нового президента.

Згідно з останніми опитуваннями, перемога Санду практично не викликає сумнівів. Так само з високою ймовірністю громадяни Молдови підтримають на референдумі зміни до конституції, які закріплять прагнення країни вступити до ЄС.

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