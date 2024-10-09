​Президентські вибори в Молдові. Олігархи прагнуть повернути все
​Президентські вибори в Молдові. Олігархи прагнуть повернути все
Спроба знищити Карпати. Як врятувати Свидовець від Коломойського?
Спроба знищити Карпати. Як врятувати Свидовець від Коломойського?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Підозрювана в продажі підробних довідок ухилянтам екснардепка брала участь у конференції про реабілітацію
Підозрювана в продажі підробних довідок ухилянтам екснардепка брала участь у конференції про реабілітацію
Вугледар. Трагедія без тріумфу
Вугледар. Трагедія без тріумфу
Під Кривим Рогом знайшли мертвим екскандидата в мери міста Дмитра Шевчика
Під Кривим Рогом знайшли мертвим екскандидата в мери міста Дмитра Шевчика
На Донеччині російський винищувач збив новітній літальний апарат РФ С-70 “Мисливець”
На Донеччині російський винищувач збив новітній літальний апарат РФ С-70 “Мисливець”
Минулої зими наша інфраструктура була ціллю, цієї в цю гру вже можна грати удвох
Минулої зими наша інфраструктура була ціллю, цієї в цю гру вже можна грати удвох
Керівник "Спецтехноекспорту" звернувся до СБУ через оприлюднення журналістами УП даних про закупівлю індійських снарядів
Керівник "Спецтехноекспорту" звернувся до СБУ через оприлюднення журналістами УП даних про закупівлю індійських снарядів
ГоловнаСуспільствоВійна

Буданов був на ключовому етапі звільнення Вовчанського агрегатного заводу, – ГУР

Начальник розвідки безпосередньо керував операцією.

Буданов був на ключовому етапі звільнення Вовчанського агрегатного заводу, – ГУР
У ГУР розповіли деталі спецоперації на Вовчанському агрегатному
Фото: Скріншот відео

Начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов був присутнім на ключовому етапі звільнення Вовчанського агрегатного заводу. 

Про це розповів командир підрозділу «Стугна» спецпідрозділу Тимура ГУР МО України з позивним Лінукс в ефірі національного телемарафону. 

"Ні для кого не таємниця, що Кирило Олексійович Буданов часто безпосередньо бере участь в операціях. Конкретно в цій операції він був з нами в ключовий момент, на ключовому етапі. Кілька діб був присутній, безпосередньо керував місією. Безумовно, це підтримує бійців, дає їм мотивацію", – розповів розвідник.

Він додав, що одним із важливих факторів під час здійснення місії  була чітка координація між задіяними у штурмі групами спецпідрозділу Тимура –"Стугна", "Парагон", "Юнгер", РДК, БДК, "Терор". 

"Кожна з цих груп мала свою специфіку роботи, і загалом вдалось дотриматись цієї координації. Це завжди важливо в будь-яких підрозділах", – наголосив Лінукс.

За його словами, важливим етапом місії стало непомітне для ворога накопичення наших сил і засобів у районі проведення бойового завдання. 

"Це якраз класика операцій для спецпідрозділів. Це складна кількаетапна операція, до виконання якої були залучені великі сили: і безпілотних систем, і артилерії, і особового складу, який має досвід зачистки подібних будівель. Тож це було завдання для нас, і ми його виконали повністю", – зазначив розвідник. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies