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Новий генсек НАТО завітав до штабу української місії у Німеччині

Марк Рютте наголосив, що Альянс не можна залякати.

Новий генсек НАТО завітав до штабу української місії у Німеччині
Марк Рютте
Фото: EPA/UPG

Нідерландець Марк Рютте, який два тижні тому офіційно став генеральним секретарем НАТО, здійснив перший візит до німецького Візбадена, де розташована база ініціативи Альянсу щодо безпекової допомоги та тренування військових для України.

Як пише Reuters, Рютте виступив з промовою перед персоналом штабу, що представляє понад десяток країн-членів блоку. Посадовець наголосив, що НАТО "є найпотужнішим військовим союзом в історії, який дбає про безпеку 1 мільярда людей і готовий протидіяти будь-якій загрозі".

За словами генсекретаря, "нашим супротивникам ніколи не вдасться нас налякати, а до Путіна може бути лише одне послання: ми зробимо все для того, щоб його план не вдався, і щоб Україна перемогла".

Рютте також нагадав, що НАТО "є захисним блоком і не має наміру на когось нападати". Таким чином він спростував закиди з боку Кремля щодо спрямування до Німеччини зі США далекобійних ракет, які буде розміщено й на базі у Візбадені. 

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