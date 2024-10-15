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​Армія ворога втратила за добу 1210 солдатів

Від початку вторгнення Сили оборони знищили близько 671 400 окупантів.

​Армія ворога втратила за добу 1210 солдатів
Військовослужбовці Президентської бригади
Фото: Президентська бригада

Упродовж доби армія ворога втратила 1210 солдатів, 13 танків, 9 артилерійських систем, 44 бойові броньовані машини.

Про це йдеться у звіті Генштабу. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.10.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 671 400 (+1210) осіб,
  • танків ‒ 8988 (+13) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17939 (+44) од,
  • артилерійських систем – 19430 (+9) од,
  • РСЗВ – 1231 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 978 (+0) од,
  • літаків – 369(+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17019 (+10),
  • крилаті ракети ‒ 2620 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 26654 (+32) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3441 (+4).

Втрати російських військ
Фото: Генштаб
Втрати російських військ

Дані уточнюються.

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