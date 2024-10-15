​Армія ворога втратила за добу 1210 солдатів

Упродовж доби армія ворога втратила 1210 солдатів, 13 танків, 9 артилерійських систем, 44 бойові броньовані машини.
Про це йдеться у звіті Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.10.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 671 400 (+1210) осіб,
- танків ‒ 8988 (+13) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17939 (+44) од,
- артилерійських систем – 19430 (+9) од,
- РСЗВ – 1231 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 978 (+0) од,
- літаків – 369(+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17019 (+10),
- крилаті ракети ‒ 2620 (+1),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 26654 (+32) од,
- спеціальна техніка ‒ 3441 (+4).
Дані уточнюються.