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Уночі росіяни атакували територію України дронами та ракетами

ППО збила 12 російських безпілотників. 

Уночі росіяни атакували територію України дронами та ракетами
Мобільна бригада ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

У ніч на 15 жовтня 2024 року росіяни атакували територію України ракетами різних типів та безпілотниками.

Як повідомили у Повітряних силах, ворог задав удару по Миколаївщині 7-ма зенітними керованими ракетами С-300/400 із ТОТ Криму, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівщині та Сумщині із повітряного простору Курської області. Також запустив 17  ударних БпЛА. Райони пусків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ у Росії.

В результаті протиповітряного бою збито 12 ворожих БпЛА в Миколаївській, Київській, Одеській, Полтавській, Чернігівській, Кіровоградській та Черкаській областях.

Чотири російські безпілотники локаційно втрачено, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Ще один БпЛА станом на 08:30 перебуває в повітрі. 

До відбиття нападу залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Фото: Повітряні сили України

Унаслідок російського обстрілу Миколаєва вночі загинула одна людина, 16 поранені.

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