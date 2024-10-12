Російська пропаганда активізувала зусилля зі зриву мобілізації в Україні, – Центр протидії дезінформації

Центр протидії дезінформації зазначає, що у мережі масово поширюються маніпуляції навколо перевірок ТЦК.

Російська пропаганда активізувала свої зусилля зі зриву мобілізації в Україні, повідомив Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України (РНБО).

Центр протидії дезінформації зазначає, що у мережі масово поширюються маніпуляції навколо перевірок, які здійснювалися працівниками ТЦК напередодні, зокрема в Києві.

Ворожі медіа подають цю ситуацію як «беззаконня» та намагаються масштабувати цю подію, надати їй більшого значення, ніж це є насправді.

Фіксується збільшення кількості публікацій у медіа та соцмережах, які просувають такі антимобілізаційні наративи:

«мобілізація в Україні є соціально несправедливою»;

«українська влада хоче воювати до останнього українця»;

«Україна не має майбутнього».

Водночас, як зазначають у Центрі протидії дезінформації, пропагандисти ворога замовчують жорсткі мобілізаційні заходи, які відбуваються у самій Росії.

“Загальна мобілізація була оголошена в Україні у зв’язку з початком повномасштабного вторгнення росії як вимушений захід та єдиний спосіб врятувати країну від кремлівських загарбників. Працівники ТЦК діють в рамках своїх повноважень”, – йдеться у повідомленні.