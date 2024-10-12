Окупаційні війська убили двох жителів Донеччини. Ще 10 поранені.
Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.
На автодорозі між с. Улакли і с. Дачне Волноваського району FPV-дрон росіян влучив у цивільне авто. Загинув 19-річний водій.
Також російська армія завдала удару по селищу Курахівка Покровського району. Внаслідок атаки отримала важкі поранення 84-річна жінка. Він цих травм вона померла.
Ще росіяни обстріляли м. Селидове. Тут були поранені троє людей. У Сіверську ворожий снаряд влучив у приватний будинок. Осколкові поранення і та мінно-вибухові травми отримали двоє людей.
Крім того, під час атаки армії росіян на місто Мирноград постраждала подружня. Ще трьох цивільних окупанти поранили у селищі Шевченко.