Трагедії сталися у Волноваському і Покровському районах.

Окупаційні війська убили двох жителів Донеччини. Ще 10 поранені.

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

Фото: Донецька обласна прокуратура обстріл Донеччини 12 жовтня 2024 року

На автодорозі між с. Улакли і с. Дачне Волноваського району FPV-дрон росіян влучив у цивільне авто. Загинув 19-річний водій.

Також російська армія завдала удару по селищу Курахівка Покровського району. Внаслідок атаки отримала важкі поранення 84-річна жінка. Він цих травм вона померла.

Ще росіяни обстріляли м. Селидове. Тут були поранені троє людей. У Сіверську ворожий снаряд влучив у приватний будинок. Осколкові поранення і та мінно-вибухові травми отримали двоє людей.

Крім того, під час атаки армії росіян на місто Мирноград постраждала подружня. Ще трьох цивільних окупанти поранили у селищі Шевченко.