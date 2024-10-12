Reuters: країни Перської затоки закликають США зупинити удари Ізраїлю по нафтових об’єктах Ірану
Reuters: країни Перської затоки закликають США зупинити удари Ізраїлю по нафтових об’єктах Ірану
Будуємо нову «Слугу народу» разом? У партії влади зріє розкол
Будуємо нову «Слугу народу» разом? У партії влади зріє розкол
Страх і ненависть у багатоповерхівці: Як кияни готуються до відключень, щоб зберегти життєздатність будинків узимку
Страх і ненависть у багатоповерхівці: Як кияни готуються до відключень, щоб зберегти життєздатність будинків узимку
​У Нацполіції проводять службове розслідування щодо керівника міграційної поліції Шайхета після сюжету Bihus.Info
​У Нацполіції проводять службове розслідування щодо керівника міграційної поліції Шайхета після сюжету Bihus.Info
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Ще раз про перехід червоних ліній
Ще раз про перехід червоних ліній
Верховна Рада ухвалила підвищення податків
Верховна Рада ухвалила підвищення податків
Ізраїль завдав найбільшого за кількістю жертв удару по Бейруту
Ізраїль завдав найбільшого за кількістю жертв удару по Бейруту
Ліга націй. Україна – Грузія (1:0). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Ліга націй. Україна – Грузія (1:0). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
ГоловнаСуспільствоПодії

Командування Медичних сил і СБУ зустрілися з керівниками ВЛК. Говорили про боротьбу з корупцією

Тільки з початку цього року спецслужба відкрила 14 кримінальних проваджень щодо протиправних дій співробітників військово-лікарських комісій.

Командування Медичних сил і СБУ зустрілися з керівниками ВЛК. Говорили про боротьбу з корупцією
Мобілізація, проходження ВЛК
Фото: Судово-юридична газета

Командування Медичних сил спільно з СБУ провели зустріч із керівниками підрозділів військово-лікарських комісій.

Як повідомили у Медичних силах, на зустрічі говорили про боротьбу з корупцією. На заході були присутні понад 50 керівників ВЛК.

Співробітники СБУ повідомили, що тільки з початку цього року спецслужба відкрила 14 кримінальних проваджень щодо протиправних дій співробітників ВЛК. 31 особа отримала підозру, а у двох випадках мова йшла про протиправну діяльність співробітників ВЛК у складі організованих злочинних груп.

Командування Медичних сил ЗСУ наголосило, що будь-які прояви корупції є неприйнятними і шкодять інтересам держави. 

  • 9 жовтня стало відомо, що у Рівному викрили злочинну групу із 29 осіб, які «заробляли» на ухилянтах. Оборудку організувала очільниця місцевого агентства нерухомості та дві її підлеглі, які залучили до незаконної діяльності 26 медпрацівників. 
  • 5 жовтня затримали й повідомили про підозру у незаконному збагачені керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи, яка напередодні під час слідчих дій викинула через вікно пів мільйона доларів.
  • СБУ повідомила, що лише з початку року викрили 77 осіб, причетних до корупційних злочинів у сфері діяльності МСЕК. Також виявили 7 злочинних угрупувань із числа представників комісій.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies