Командування Медичних сил і СБУ зустрілися з керівниками ВЛК. Говорили про боротьбу з корупцією

Командування Медичних сил спільно з СБУ провели зустріч із керівниками підрозділів військово-лікарських комісій.
Як повідомили у Медичних силах, на зустрічі говорили про боротьбу з корупцією. На заході були присутні понад 50 керівників ВЛК.
Співробітники СБУ повідомили, що тільки з початку цього року спецслужба відкрила 14 кримінальних проваджень щодо протиправних дій співробітників ВЛК. 31 особа отримала підозру, а у двох випадках мова йшла про протиправну діяльність співробітників ВЛК у складі організованих злочинних груп.
Командування Медичних сил ЗСУ наголосило, що будь-які прояви корупції є неприйнятними і шкодять інтересам держави.
- Напередодні міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко та представники СБУ зустрілись із головами МСЕК.
- На Рівненщині того ж дня СБУ оголосила керівникам медико-соціальних експертних комісій офіційне застереження.
- 9 жовтня стало відомо, що у Рівному викрили злочинну групу із 29 осіб, які «заробляли» на ухилянтах. Оборудку організувала очільниця місцевого агентства нерухомості та дві її підлеглі, які залучили до незаконної діяльності 26 медпрацівників.
- 5 жовтня затримали й повідомили про підозру у незаконному збагачені керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи, яка напередодні під час слідчих дій викинула через вікно пів мільйона доларів.
- СБУ повідомила, що лише з початку року викрили 77 осіб, причетних до корупційних злочинів у сфері діяльності МСЕК. Також виявили 7 злочинних угрупувань із числа представників комісій.