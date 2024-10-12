Командування Медичних сил і СБУ зустрілися з керівниками ВЛК. Говорили про боротьбу з корупцією

Тільки з початку цього року спецслужба відкрила 14 кримінальних проваджень щодо протиправних дій співробітників військово-лікарських комісій.

Командування Медичних сил спільно з СБУ провели зустріч із керівниками підрозділів військово-лікарських комісій.

Як повідомили у Медичних силах, на зустрічі говорили про боротьбу з корупцією. На заході були присутні понад 50 керівників ВЛК.

Співробітники СБУ повідомили, що тільки з початку цього року спецслужба відкрила 14 кримінальних проваджень щодо протиправних дій співробітників ВЛК. 31 особа отримала підозру, а у двох випадках мова йшла про протиправну діяльність співробітників ВЛК у складі організованих злочинних груп.

Командування Медичних сил ЗСУ наголосило, що будь-які прояви корупції є неприйнятними і шкодять інтересам держави.

Напередодні міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко та представники СБУ зустрілись із головами МСЕК.

На Рівненщині того ж дня СБУ оголосила керівникам медико-соціальних експертних комісій офіційне застереження.