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Із небезпечних районів Сумщини "Білий янгол" вивіз 12 дітей

Всього евакуювали шість родин.

Із небезпечних районів Сумщини "Білий янгол" вивіз 12 дітей
Евакуйовані із Сумщини діти
Фото: Нацполіція

Із небезпечних обстрілюваних районів Сумщини підрозділ "Білий янгол" евакуював шість родин, у яких загалом перебуває дванадцять дітей.

Про це повідомили у Нацполіції.

"На тлі постійних обстрілів у Краснопільській громаді все більше родин погоджуються покинути свої домівки, аби вберегти життя. Тож нещодавно поліцейські провели успішну евакуацію шести родин, у яких загалом перебувало дванадцять дітей", – йдеться у повідомленні. 

Евакуювали дітей віком від  чотирьох до шістнадцяти років. Разом із ними загалом вихїхали шестеро дорослих. 

"Злагоджена робота команди та надійний транспорт допомогли доставити місцевих мешканців у безпечну зону, уникаючи загроз. Для поліцейських кожна врятована дитина, кожна евакуйована родина — це перемога", – наголосили у Нацполі. 

Евакуйовані родини з дітьми із Сумщини
Фото: Нацполіція
Евакуйовані родини з дітьми із Сумщини

9 жовтня на Сумщині оголосили про обов’язкову евакуацію у примусовий спосіб 497 дітей зі 101 населеного пункту  області.

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