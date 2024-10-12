Із небезпечних районів Сумщини "Білий янгол" вивіз 12 дітей

Всього евакуювали шість родин.

Із небезпечних обстрілюваних районів Сумщини підрозділ "Білий янгол" евакуював шість родин, у яких загалом перебуває дванадцять дітей.

Про це повідомили у Нацполіції.

"На тлі постійних обстрілів у Краснопільській громаді все більше родин погоджуються покинути свої домівки, аби вберегти життя. Тож нещодавно поліцейські провели успішну евакуацію шести родин, у яких загалом перебувало дванадцять дітей", – йдеться у повідомленні.

Евакуювали дітей віком від чотирьох до шістнадцяти років. Разом із ними загалом вихїхали шестеро дорослих.

"Злагоджена робота команди та надійний транспорт допомогли доставити місцевих мешканців у безпечну зону, уникаючи загроз. Для поліцейських кожна врятована дитина, кожна евакуйована родина — це перемога", – наголосили у Нацполі.

Фото: Нацполіція Евакуйовані родини з дітьми із Сумщини

9 жовтня на Сумщині оголосили про обов’язкову евакуацію у примусовий спосіб 497 дітей зі 101 населеного пункту області.