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ЦПД: ситуація на Курському напрямку динамічна. Там тривають активні бої

На Курщині продовжуються активні бої та відбуваються маневри, характерні для лісистої місцевості.

ЦПД: ситуація на Курському напрямку динамічна. Там тривають активні бої
Фото: EPA/UPG

У Курській області РФ ситуація постійно змінюється, водночас там продовжуються активні бої. У Центрі протидії дезінформації закликають не робити поспішних висновків.

Про це повідомляє керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

"У Курській області тривають активні бої. Після того, як Сили оборони частково повернули позиції, куди влізли росіяни, вони почали знову посилати колони на штурм", — зазначає Коваленко.

Очільник ЦПД додає, що ситуація на Курщині динамічна, тому важливо не фіксуватися на окремих висновках. 

"Важкі бої, постійно ситуація змінюється, російські воєнкори між іншим взагалі намагаються тему засушити, бо не виходить все як хотілося їм", — ідеться у повідомленні.

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