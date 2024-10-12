Будуємо нову «Слугу народу» разом? У партії влади зріє розкол
Будуємо нову «Слугу народу» разом? У партії влади зріє розкол
Верховна Рада ухвалила підвищення податків
Верховна Рада ухвалила підвищення податків
​У Нацполіції проводять службове розслідування щодо керівника міграційної поліції Шайхета після сюжету Bihus.Info
​У Нацполіції проводять службове розслідування щодо керівника міграційної поліції Шайхета після сюжету Bihus.Info
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Ще раз про перехід червоних ліній
Ще раз про перехід червоних ліній
У Львівській області трапилася велика ДТП з рейсовим автобусом, вантажівкою і легковими авто
У Львівській області трапилася велика ДТП з рейсовим автобусом, вантажівкою і легковими авто
Ліга націй. Україна – Грузія (1:0). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Ліга націй. Україна – Грузія (1:0). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Ізраїль завдав найбільшого за кількістю жертв удару по Бейруту
Ізраїль завдав найбільшого за кількістю жертв удару по Бейруту
Reuters: країни Перської затоки закликають США зупинити удари Ізраїлю по нафтових об’єктах Ірану
Reuters: країни Перської затоки закликають США зупинити удари Ізраїлю по нафтових об’єктах Ірану
ГоловнаСуспільствоЖиття

Поліцейські евакуювали 12 цивільних з Куп'янського району

Від початку року з Куп'янської громади евакуйовано понад 180 мирних жителів.

Поліцейські евакуювали 12 цивільних з Куп'янського району
Фото: поліція Харківщини

Поліцейські Харківщини евакуювали ще 12 мирних жителів з Куп'янської Громади. Загалом вдалося евакуювати 183 цивільних.

Про це повідомляє Національна поліція.

"11 жовтня поліцейські сектору превенції Куп'янського РВП спільно з поліцейськими полку поліції особливого призначення вивезли 12 мешканців Куп'янського району", — ідеться у повідомленні. 

Правоохоронці вивезли людей до безпечніших місць та передали волонтерам.

З початку року поліція евакуйовала з Купʼянської міської територіальної громади 183 жителів та 354 мешканців з Курилівської ТГ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies