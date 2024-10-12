Поліцейські евакуювали 12 цивільних з Куп'янського району

Від початку року з Куп'янської громади евакуйовано понад 180 мирних жителів.

Поліцейські Харківщини евакуювали ще 12 мирних жителів з Куп'янської Громади. Загалом вдалося евакуювати 183 цивільних.

Про це повідомляє Національна поліція.

"11 жовтня поліцейські сектору превенції Куп'янського РВП спільно з поліцейськими полку поліції особливого призначення вивезли 12 мешканців Куп'янського району", — ідеться у повідомленні.

Правоохоронці вивезли людей до безпечніших місць та передали волонтерам.

З початку року поліція евакуйовала з Купʼянської міської територіальної громади 183 жителів та 354 мешканців з Курилівської ТГ.