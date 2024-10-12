Поліцейські евакуювали 12 цивільних з Куп'янського району

Поліцейські Харківщини евакуювали ще 12 мирних жителів з Куп'янської Громади. Загалом вдалося евакуювати 183 цивільних.
Про це повідомляє Національна поліція.
"11 жовтня поліцейські сектору превенції Куп'янського РВП спільно з поліцейськими полку поліції особливого призначення вивезли 12 мешканців Куп'янського району", — ідеться у повідомленні.
Правоохоронці вивезли людей до безпечніших місць та передали волонтерам.
З початку року поліція евакуйовала з Купʼянської міської територіальної громади 183 жителів та 354 мешканців з Курилівської ТГ.
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