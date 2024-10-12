Поліція завершила розслідування у справі посадовця Одеської психлікарні та його батька, які допомагали ухилянтам

Слідчі завершили розслідування справи, у якій фігурують завідувач одного з відділень Одеської психіатричної лікарні та його батько.

Як ідеться на сайті поліції Одещини, зловмисники за хабарі "діагностували" призовникам психічні захворювання.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що син і батько налагодили "бізнес" на чоловіках, які за віком підлягають мобілізації, але не бажають служити в армії. зловмисники за грошову винагороду видавали «клієнтам» лікарські висновки щодо психічних захворювань, а також довідки про стаціонарне лікування в психіатричній лікарні для пред’явлення працівникам ТЦК.

Затримали ділків під час однієї з таких оборудок, які коштувала «клієнту» 165 тисяч гривень.

Під час обшуків у службових кабінетах та за місцем проживання слідчі вилучили 1000 доларів, які ділки отримали за свої «послуги», та інші гроші, службову документацію, «чорнові записи», мобільні телефони й інші речі, що мали значення у справі.

На час досудового розслідування на кошти було накладено арешт.

Суд обрав затриманим запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 241 тис. 920 грн. ділки застави внесли, але до роботи не повернулися, бо їх відсторони від посад.

Тепер обвинувальний акт поліція скерувала до суду.