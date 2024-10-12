Шмигаль обговорив із керівниками ОВА захист енергооб'єктів і будівництво укриттів у школах

Прем'єр наголосив, що області мають активніше взаємодіяти з міжнародними партнерами, аби залучати підтримку для реалізації проєктів.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів нараду із керівниками обласних військових адміністрацій.

За словами глави уряду, йшлося про підготовку до опалювального сезону, захист і відновлення критичної інфраструктури, а також інвестиції.

"Перед Міненерго й керівниками областей стоять чіткі завдання щодо захисту енергооб’єктів, формування необхідних запасів та розбудови децентралізованої генерації", - зазначив Шмигаль.

Щодо укриттів у школах, то прем'єр наголосив, що області мають також активніше взаємодіяти з міжнародними партнерами для залучення підтримки на реалізацію пріоритетних проєктів.

Глава уряду закликав регіони активно розробляти і подавати свої заявки в Стратегічну інвестиційну раду.

"У межах її роботи відбуватиметься відбір та підготовка важливих для громад проєктів і залучення інвестицій в їх реалізацію. Міжнародні партнери так само працюватимуть з інвестрадою", - додав Шмигаль.