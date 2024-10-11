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Україна експортувала морським коридором уже понад 50 млн тон агропродукції

Починаючи із 15 березня цього року український коридор працює у цілодобовому режимі.

Україна експортувала морським коридором уже понад 50 млн тон агропродукції
Судно 'RAZONI' залишає порт 'Одеса'.
Фото: ВМС ЗСУ

Уже понад 50 млн тонн агропродукції транспортували через український морський коридор.

Про це повідомило Міністерство відновлення.

Від старту роботи коридору порти Великої Одеси обробили 75 млн тонн вантажів, з них 50,1 млн тонн — продукція українських аграріїв. 

Товари експортували у 50 країн світу у всіх напрямках. 

За інформацією міністерства, починаючи із 15 березня 2024 року український коридор, що проходить через порти “Великої Одеси”, працює у цілодобовому режимі. Це дозволило збільшити показники експорту аграрної та іншої продукції на 20%.

  • Новий морський коридор запрацював у серпні 2023 року: Україна відкрила тимчасові коридори для торговельних суден, що прямують до її портів або виходять із них. Це відбулося відповідно до наказу Військово-морських сил ЗСУ.
  • Росія систематично атакує портову інфраструктуру. Останній обстріл балістикою відбувся днями, коли на Одещині ворог знищив гуманітарний вантаж, який замовила ООН для Палестини. 
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