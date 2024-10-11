Україна експортувала морським коридором уже понад 50 млн тон агропродукції

Починаючи із 15 березня цього року український коридор працює у цілодобовому режимі.

Уже понад 50 млн тонн агропродукції транспортували через український морський коридор.

Про це повідомило Міністерство відновлення.

Від старту роботи коридору порти Великої Одеси обробили 75 млн тонн вантажів, з них 50,1 млн тонн — продукція українських аграріїв.

Товари експортували у 50 країн світу у всіх напрямках.

За інформацією міністерства, починаючи із 15 березня 2024 року український коридор, що проходить через порти “Великої Одеси”, працює у цілодобовому режимі. Це дозволило збільшити показники експорту аграрної та іншої продукції на 20%.