Європейські партнери спрямують 435 млн доларів для відновлення телекомунікаційного сектору

Гроші підуть на закупівлю нового обладнання для збільшення покриття фіксованим та мобільним інтернетом в Україні й покращення мобільного звʼязку.

Європейські партнери виділять 435 млн доларів для lifecell LLC та Datagroup-Volia.

Про це повідомив міністр цифровой трансформації Михайло Федоров.

“Ці кошти підуть на відновлення телекомунікаційного сектору, купівлю нового обладнання для збільшення покриття фіксованим та мобільним інтернетом в Україні й покращення мобільного звʼязку”, - написав Федоров.

Він зауважив, що невідʼємною частиною нормального життя кожної людини є стабільний звʼязок. Українці повинні мати змогу викликати екстрені служби, спілкуватися з рідними, працювати та навчатися онлайн.

“Зараз важливим фактором для стабільної роботи зв'язку є інвестиції”, - наголосив міністр, і подякував Міжнародній фінансовій корпорації, ЄБРР за підтримки Єврокомісії та уряду Франції за розуміння важливості підтримки сфери телекому.