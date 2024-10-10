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Європейські партнери спрямують 435 млн доларів для відновлення телекомунікаційного сектору

Гроші підуть на закупівлю нового обладнання для збільшення покриття фіксованим та мобільним інтернетом в Україні й покращення мобільного звʼязку.

Європейські партнери спрямують 435 млн доларів для відновлення телекомунікаційного сектору
Європейські партнери спрямують 435 млн доларів для відновлення телекомунікаційного сектору (ілюстративне фото)
Фото: Діалог

Європейські партнери виділять 435 млн доларів для lifecell LLC та Datagroup-Volia. 

Про це повідомив міністр цифровой трансформації Михайло Федоров.

“Ці кошти підуть на відновлення телекомунікаційного сектору, купівлю нового обладнання для збільшення покриття фіксованим та мобільним інтернетом в Україні й покращення мобільного звʼязку”, - написав Федоров.

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Він зауважив, що невідʼємною частиною нормального життя кожної людини є стабільний звʼязок. Українці повинні мати змогу викликати екстрені служби, спілкуватися з рідними, працювати та навчатися онлайн. 

“Зараз важливим фактором для стабільної роботи зв'язку є інвестиції”, - наголосив міністр, і подякував Міжнародній фінансовій корпорації, ЄБРР за підтримки Єврокомісії та уряду Франції за розуміння важливості підтримки сфери телекому.

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