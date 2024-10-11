NGL.Media: в українських Карпатах за 20 років вирубали майже 10% усього лісового покрову

За останні 20 років в українській частині Карпат вирубали 161 тис. га лісу – це майже 10% усього лісового покрову. Це співмірно з площами Києва, Харкова, Одеси, Львова, Івано-Франківська і Тернополя разом взятих.

80% вирубаної площі припадають на лісництва Держлісагентства, йдеться у матеріалі NGL.Media. Решта вирубаних дерев – комунальні ліси, землі запасу і ліси, підпорядковані безпосередньо міністерствам – Міноборони, Міносвіти чи Мінагрополітики.

мапа втрат карпатських лісів

При цьому вирубують найцінніші дерева, які коштують дорого.

”Пригадую, як наприкінці 90-х у Європі з’явилася мода на дубові меблі. Один із найпопулярніших та найкоштовніших продуктів на ринку деревини був шпон дуба – це тонкий лист деревини товщиною 0,35-4,0 мм, якою покривали меблі. Тоді, наприклад, «Стрийський лісгосп» вирубав цілий пояс дубових лісів, який був розміщений на горбогір’ях Прикарпаття та у заплавах Дністра. У нас залишилися мізерні фрагменти дубів, здебільшого ті, які розташовані на території природно-заповідного фонду”, – пояснив директор ГО ”Дунайсько-Карпатська Програма" Богдан Проць.

За його словами, в Україні до 50-70% рубок є нелегальним. А Держлісагентство вважає, що ця частка не перевищує 0,3-0,6% від загального обсягу добутої деревини. Така різниця в оцінках пов’язаним з тим, що найбільш масштабні нелегальні рубки мають вигляд законних, тобто насправді документи у лісників є, але як вони отримані – інше питання.

”Ми говоримо про такі типи рубок, як санітарні, переформування чи прохідні. Це коли науковці і закони України передбачають певні типи рубок для догляду за лісом, тобто мають благородну мету, але насправді цього дотримуються лише на папері. На практиці з лісу забирають найкращу деревину, щоб отримати найбільше вигоди», – пояснив засновник ГО ”Лісові ініціативи і суспільство”, координатор проєкту ”Боротьба із незаконними рубками в Україні” Дмитро Карабчук.

Одним з нещодавніх прикладів незаконної вирубки журналісти назвали те, як у вересні закарпатська Держекоінспекція отримала повідомлення про масову вирубку лісу біля дороги на Буковель. Виявилось, що принаймні 1500 дерев там вирубали без жодних документів. За оцінкою інспекторів, браконьєри завдали школи на 32 млн грн. Йдеться не лише про вартість знищеного лісу – частину колод коні тягнули гірськими потічками, руйнуючи русла і навколишню екосистему.