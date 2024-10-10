Ярослав Грицак: «Наша перемога буде поетапна. Це не буде швидкий і остаточний мир»
Ярослав Грицак: «Наша перемога буде поетапна. Це не буде швидкий і остаточний мир»
Армія Росії атакувала Кривий Ріг дронами (доповнено)
Армія Росії атакувала Кривий Ріг дронами (доповнено)
Андрій Мацола: «Футбол усі люблять, і всі готові грати. Але не у футбол без правил, як у нас»
Андрій Мацола: «Футбол усі люблять, і всі готові грати. Але не у футбол без правил, як у нас»
Верховна Рада ухвалила підвищення податків
Верховна Рада ухвалила підвищення податків
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Росіяни вдарили балістикою по Одещині, загинули восьмеро людей (оновлено)
​Росіяни вдарили балістикою по Одещині, загинули восьмеро людей (оновлено)
Журналістка Вікторія Рощина загинула в російському полоні, - Координаційний штаб (доповнено)
Журналістка Вікторія Рощина загинула в російському полоні, - Координаційний штаб (доповнено)
Щоденне споживання компонентів кави може сприяти схудненню та зменшенню жиру – дослідження
Щоденне споживання компонентів кави може сприяти схудненню та зменшенню жиру – дослідження
Будуємо нову «Слугу народу» разом? У партії влади зріє розкол
Будуємо нову «Слугу народу» разом? У партії влади зріє розкол
ГоловнаЕкономікаБізнес

USAID розширює Ініціативу стійкості сільського господарства в Україні

В рамках ініціативи AGRI-Ukraine з липня 2022 року залучено більше 2,26 млрд доларів.

USAID розширює Ініціативу стійкості сільського господарства в Україні
USAID розширює Ініціативу стійкості сільського господарства в Україні (ілюстративне фото)
Фото: Верховна Рада

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) оголосило про розширення Ініціативи стійкості сільського господарства в Україні (AGRI-Ukraine). Для цього залучено майже 1,75 млрд доларів додаткових інвестицій в аграрний сектор України.

Про це повідомила пресслужба USAID

Додаткові інвестиції залучені через дев’ять нових партнерів із приватного сектору, міжнародних фінансових установ та інших донорів. 

Серед нових партнерів – Astarta, Best Leasing, Crédit Agricole Bank, Міжнародна фінансова корпорація США з розвитку (DFC), Міжнародна фінансова корпорація (IFC), IMC, OTP Bank, Універсальна страхова компанія, а також Управління зброї Державного департаменту США.

Завдяки цим новим партнерствам в рамках ініціативи AGRI-Ukraine з липня 2022 року залучено більше 2,26 млрд доларів.

Підписуйтесь на наш Google News

Таким чином на кожен 1 долар, інвестований США в AGRI-Ukraine, USAID залучив приблизно 6,45 доларів від інших донорів та інвесторів з приватного сектору.

USAID повідомляє, що з липня 2022 року AGRI-Ukraine допомогла понад 15 тис. українських фермерів (34% зареєстрованих фермерів країни) отримати насіння, добрива, засоби захисту рослин, зберігання та фінансування для виробництва врожаю. 

В свою чергу, ця підтримка допомогла зберегти та створити понад 5,5 млн метричних тонн зерна, що принесло понад 1 млрд доларів доходу для української економіки.

понад 1 млрд доларів допомоги Україні: 825 млн доларів на підтримку енергетичної системи України і 237 млн доларів на гуманітарну допомогу Україні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies