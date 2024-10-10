USAID розширює Ініціативу стійкості сільського господарства в Україні

В рамках ініціативи AGRI-Ukraine з липня 2022 року залучено більше 2,26 млрд доларів.

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) оголосило про розширення Ініціативи стійкості сільського господарства в Україні (AGRI-Ukraine). Для цього залучено майже 1,75 млрд доларів додаткових інвестицій в аграрний сектор України.

Про це повідомила пресслужба USAID.

Додаткові інвестиції залучені через дев’ять нових партнерів із приватного сектору, міжнародних фінансових установ та інших донорів.

Серед нових партнерів – Astarta, Best Leasing, Crédit Agricole Bank, Міжнародна фінансова корпорація США з розвитку (DFC), Міжнародна фінансова корпорація (IFC), IMC, OTP Bank, Універсальна страхова компанія, а також Управління зброї Державного департаменту США.

Завдяки цим новим партнерствам в рамках ініціативи AGRI-Ukraine з липня 2022 року залучено більше 2,26 млрд доларів.

Таким чином на кожен 1 долар, інвестований США в AGRI-Ukraine, USAID залучив приблизно 6,45 доларів від інших донорів та інвесторів з приватного сектору.

USAID повідомляє, що з липня 2022 року AGRI-Ukraine допомогла понад 15 тис. українських фермерів (34% зареєстрованих фермерів країни) отримати насіння, добрива, засоби захисту рослин, зберігання та фінансування для виробництва врожаю.

В свою чергу, ця підтримка допомогла зберегти та створити понад 5,5 млн метричних тонн зерна, що принесло понад 1 млрд доларів доходу для української економіки.

понад 1 млрд доларів допомоги Україні: 825 млн доларів на підтримку енергетичної системи України і 237 млн доларів на гуманітарну допомогу Україні.