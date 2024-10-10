Мінагрополітики: Росія знищила на Одещині гуманітарний вантаж, який замовила ООН

Під час російської атаки 9 жовтня на Одещину ворог знищив гуманітарний вантаж, який замовила ООН.

Про це повідомив міністр аграрної політики і продовольства України Віталій Коваль.

За його словами, під обстріл потрапив контейнеровоз, на борту якого були 45 контейнерів з фасованою соняшниковою олією.

"Ця партія була гуманітарним вантажем на замовлення ООН для постачання до Палестини. Україна, попри війну, постачає продукцію для 400 млн людей у світі. Тому ми потребуємо посилення захисту неба над нашою країною", - наголосив міністр.