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Мінагрополітики: Росія знищила на Одещині гуманітарний вантаж, який замовила ООН

Партію соняшникової олії мали відправити до Палестини.

Мінагрополітики: Росія знищила на Одещині гуманітарний вантаж, який замовила ООН
знищений гуманітарний вантаж у порту Одещини
Фото: Facebook/Віталій Коваль

Під час російської атаки 9 жовтня на Одещину ворог знищив гуманітарний вантаж, який замовила ООН.

Про це повідомив міністр аграрної політики і продовольства України Віталій Коваль.

За його словами, під обстріл потрапив контейнеровоз, на борту якого були 45 контейнерів з фасованою соняшниковою олією. 

"Ця партія була гуманітарним вантажем на замовлення ООН для постачання до Палестини. Україна, попри війну, постачає продукцію для 400 млн людей у світі. Тому ми потребуємо посилення захисту неба над нашою країною", - наголосив міністр.

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